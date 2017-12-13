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    Климкин: Киев не пойдет на уступки в вопросе миротворцев

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (305)

    (обновлено: )33016
    Как отметил Климкин, "миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, полностью контролировать границу и отвечать за разоружение".
    Павел Климкин. Архивное фото
    МИД Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Киев не пойдет на уступки в вопросе возможного введения миротворцев в Донбасс, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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    "Нам нужна реальная миссия, нам не нужны несколько бодигардов, которые будут только мешать СММ (ОБСЕ). Миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, полностью контролировать границу и отвечать за разоружение, и подготовить оккупированные территории к свободным выборам. Миссия, которая является другой, она по определению является не миссией, а манипуляцией России", — заявил Климкин.

    На уточняющий вопрос, значит ли это, что Киев не пойдет на уступки в этом вопросе, Климкин сказал: "Какие могут быть уступки, это касается людей? Если мы идем на какие-то компромиссы, то они важны в дипломатии, но не компромиссы, чтобы предать тех людей и предать возвращение оккупированных территорий".

    По его словам, пока РФ отказывается соглашаться на предлагаемый Киевом вариант миротворческой миссии.

    Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

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