Дуда: Варшава поддержит резолюцию о введении миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

Варшава готова поддержать резолюцию о введении миротворцев ООН в Донбасс, поддерживает видение Киева в этом вопросе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мы тут договорились с господином президентом, что если такое предложение с украинской стороны найдется в Совете безопасности ООН, то Польша будет одним из тех государств, которые эту инициативу будут поддерживать. Мы сторонники именно такого решения, тут Украина может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Дуда на пресс-конференции в Харькове в среду.

По его словам, миротворцы не должны ограничиваться мандатом по охране СММ ОБСЕ, должны размещаться по всему Донбассу.

Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.