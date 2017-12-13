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    Дуда: Варшава поддержит резолюцию о введении миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (305)

    (обновлено: )20712
    Дуда отметил, что если предложение по миротворцам с украинской стороны "найдется в Совете безопасности ООН, то Польша будет одним из тех государств, которые эту инициативу будут поддерживать".
    Встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

    Встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды
    Сайт президента Украины
    В Харькове проходит встреча Порошенко и Дуды
    Варшава готова поддержать резолюцию о введении миротворцев ООН в Донбасс, поддерживает видение Киева в этом вопросе.

    Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

    "Мы тут договорились с господином президентом, что если такое предложение с украинской стороны найдется в Совете безопасности ООН, то Польша будет одним из тех государств, которые эту инициативу будут поддерживать. Мы сторонники именно такого решения, тут Украина может рассчитывать на нашу поддержку", — сказал Дуда на пресс-конференции в Харькове в среду.

    По его словам, миротворцы не должны ограничиваться мандатом по охране СММ ОБСЕ, должны размещаться по всему Донбассу.

    Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.

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