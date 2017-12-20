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    Обстрел Ясиноватой: погиб мирный житель, есть раненые

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (336)

    (обновлено: )23905
    С 21.30 по 22.15 среды был обстрелян из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате один гражданский мужчина погиб, есть раненые. В частном секторе имеются разрушения.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В результате обстрела из артиллерии Ясиноватой, один мирный житель погиб, есть раненные, заявили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Как отмечается, с 21.30 по 22.15 среды был обстрелян из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате один гражданский мужчина погиб, есть раненые. В частном секторе имеются разрушения. На улице Заводская — прямое попадание в дом.

    По центру города было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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