Обстрел Ясиноватой: погиб мирный житель, есть раненые

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В результате обстрела из артиллерии Ясиноватой, один мирный житель погиб, есть раненные, заявили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как отмечается, с 21.30 по 22.15 среды был обстрелян из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате один гражданский мужчина погиб, есть раненые. В частном секторе имеются разрушения. На улице Заводская — прямое попадание в дом.

По центру города было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.