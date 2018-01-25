Спецкор: в Донбассе если не обстрелы, так аномальный снегопад

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Юг и восток Украины засыпало снегом. В частности, погодные условия значительно ухудшились в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Так, в Донецкой области из-за снегопада было затруднено и местами парализовано движение транспорта. На участке трассы Киев-Харьков-Довжанский в Донецкой области с самого утра вторника ограничили движение грузовиков. Водителей просили не выезжать без особой нужды на дороги и не мешать снегоуборочной технике. Кроме того, из-за снегопада в Донецкой области закрыли около 30 школ.

Насколько сильно Донецкая область пострадала от снегопадов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Какая погодная обстановка на данный момент в регионе? Продолжаются ли снегопады?

— Да, действительно в течение вторника практически не прекращались снегопады. Причем, они сопровождались порывистым ветром, что для степной Донецкой зоны — дополнительные проблемы, потому что появляются заносы, и на дорогах в том числе. На данный момент в Донецке и в окрестностях температура около 6-8 градусов мороза, идет снег, но не такой сильный, как вчера. По прогнозам, уже к вечеру должно проясниться. Можно сказать, что действительно занесло прилично, и северную часть области — в большей степени. Это Краматорск, Славянск и окрестности Донецка со стороны Авдеевки. К счастью, чуть легче обстановка со стороны Мариуполя. Трасса Донецк-Мариуполь всегда была самой проблемной, ее заносило больше всего. Но можно говорить о том, что снегоуборочная техника справляется. И на сегодняшнее утро каких-то глобальных проблем и остановок транспорта, перекрытых трасс нет. То есть, в общем-то, жизнь приходит в обычный режим.

Движение нормальное как автомобилей, так и по железной дороге?

— Движение есть. Водителей стандартно просят не выезжать без необходимости. На дорогах машин, конечно же, в разы меньше, водители без необходимости за руль не садятся. Но, тем не менее, о перекрытых трассах или же о больших затруднениях на сейчас мне, по крайней мере, не известно. По сообщениям людей, как с нашей стороны, так и на неподконтрольных территориях, они к этому всему относятся достаточно спокойно, поскольку это — не самое большое бедствие, которое может быть.

Какова гуманитарная обстановка в регионе? Нет ли проблем с отоплением, с электроэнергией?

— Можно говорить о том, что проблемы, которые возникают на линии соприкосновения в небольших поселках, находящихся там, они присутствуют постоянно. И частичное выключение света происходит регулярно. Но, тем не менее, коммунальщики с этим справляются. А вот по большим городам, и даже если говорить о самом Донецке, то там все работает в штатном режиме. То есть проблем нет.

Хватает ли коммунальщикам техники для расчистки дорог от снега?

— Кроме коммунальных служб, привлекается и техника со стороны спасателей. По сообщениям как обладминистрации, так и местных жителей, техники хватает и хватает дворников и коммунальщиков, которые этим занимаются. Здесь, следует отметить то, что северная часть Донецкой области — не такая проблемная, как южная. И если сегодня ситуация улучшится, не будет больше заносов, и не поднимется более сильный ветер, то, наверное, обойдется без больших проблем. Здесь еще сработал, наверное, в положительном плане тот момент, что в течение суток не было ни одного обстрела. Как это связано с погодой, не берусь судить. Но, тем не менее, отсутствие обстрелов дает возможность коммунальщикам спокойно выполнять свою работу.

Как обстоит ситуация на неподконтрольных территориях?

— Если говорить о неподконтрольных территориях и о том же Донецке, то там пытаются создать картинку благополучия в коммунальной сфере. И уборка дорог идет на тех улицах, в тех узнаваемых местах, которые можно потом показать, красивую картинку сделать. Во дворах небольших каких-то, кварталах, конечно же, убирают меньше. Здесь, наверное, срабатывает тот момент, тот фактор того, что с начала военных действий никаких обновлений коммунальной техники там не происходило, и коммунальщики, находящиеся там, работают на том ресурсе, который был до того. Поэтому визуально — все нормально. Если копнуть чуть глубже, проблемы, безусловно, там присутствуют. Но, тем не менее, люди к этому, еще раз повторюсь, относятся условно спокойно, потому что для них это — не самая большая проблема, которая может быть.

Есть ли в Донецке, в Луганске мобильная связь на сегодняшний день? Уже устранены те неполадки, которые были с Vodafone?

— Это самая большая проблема, которая сейчас волнует людей. Потому что в Донецке мобильная связь так и не заработала. И Vodafone заявил о том, что они провели ремонтные работы и готовы включится, но со стороны Донецка поступило предложение или ультиматум о том, чтобы платили напрямую ДНР деньги за использование электричества. Соответственно, Vodafone на это пойти не может. И для людей это реально самая большая проблема, о которой сейчас говорят, потому что многие люди остались без какой-либо связи. Местный оператор работает нестабильно. В Луганске — все работает.

Именно в ДНР выставили такой ультиматум, а в ЛНР оплачивать электроэнергию не призывают?

— Именно так. Поэтому в ЛНР связь есть, дозвониться можно. В Донецке же связи нет. И еще раз скажу, что нет альтернативы. Местный оператор, он не справляется с той нагрузкой, которая возникла в связи с отсутствием Vodafone. Мало того, с местного так называемого оператора нельзя позвонить на наши территории. Это — беда. И еще один момент, там сейчас возникают даже своебразные карты по Донецку, люди ищут места, где можно найти связь. И там собираются люди, чтобы позвонить. То есть поближе к линии разграничения, там, где добивает оператор, приезжают туда, чтобы позвонить в Украину.

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Оператор "Феникс", который запустился на оборудовании, отобранном у "Киевстар". Как он работает, и хватает ли карточек?

— В первые дни выстроились очереди, и включились спекулянты, продавая стартовые пакеты в три-четыре раза дороже. Да, действительно, сеть — просто ложится. Появилось больше звонков, а техники не хватает у них, поэтому обеспечить полноценную связь пока что не получается. Может быть, поэтому и пытаются убрать Vodafone, для того, чтобы заработать на так называемом "Фениксе" больше денег.

Интернет работает стабильно?

— Интернет есть. Но я бы не сказал, что он работает так, как хотелось бы. Но, тем не менее, при желании и пообщаться по скайпу можно, и связаться по интернету. Но он тоже периодически ложится. То есть со связью там сейчас действительно большая проблема.

В соцсетях ходят слухи, что якобы в Донецке началась эпидемия либо кори, либо гепатита А, из-за того, что случился прорыв водопровода. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

— Дело в том, что водопроводная вода в Донецке, в последнее время ее нужно было обеззараживать дополнительно, поскольку периодически то фильтровальная станция подвергалась обстрелам, то очистка производилась не так, как нужно было. Поэтому люди уже привыкли не пользоваться водопроводной водой, а все-таки покупают бутилированную большей частью. Слухи такие действительно ходят. Но также слухи ходят о том, что не хватает вакцин, то, что много людей и детей заболело корью, закрываются школы. Но я их подтвердить не могу. Потому что не видно такого уж большого наличия закрытых школ, нет больших очередей в больницах. Хотя страхи и слухи есть, это — правда.

К слову, ранее спецкор "КП в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" отмечал, что местные жители практически не заметили принятие закона о реинтеграции Донбасса. По его словам, больше обстрелов, люди бояться только остаться без телефонной связи.