Обратный эффект. Перемирие в Донбассе пугает местных - спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В течение среды, 21 марта, в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщили в утреннем отчете в пресс-центре Штаба АТО. Там также добавили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил антитеррористической операции.

В то же время в самом Донецке неспокойно. Местные СМИ сообщают о том, что утром 22 марта в центре города была слышна перестрелка. Об этом также пишут жители в социальных сетях.

Подробнее о ситуации на востоке страны в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

В течение этих суток не зафиксировано ни одного обстрела в зоне АТО. Действительно ли это так? Что об этом говорят на временно оккупированных территориях?

— Действительно, последние сутки выдались тихими, разрывов и перестрелок не было слышно на всей линии разграничения. И местные жители сообщают, что не стреляли и подтверждают этот факт. Это, правда, один из немногих дней от начала полного перемирия, которое было объявлено 5 февраля, и действительно есть тенденция к тому, что интенсивность ведения огня снижается, даже если смотреть по статистике. Если до Нового года мы измеряли десятками обстрелы, то сейчас 2-5, то есть немного, и без применения тяжелого вооружения, и это положительный фактор. Местные жители, естественно, к этому относятся позитивно, когда не стреляют, но, тем не менее, с определенной опаской, потому что опыт предыдущих перемирий показывает, что обычно они заканчивались обострением. На этот раз, надеемся, этого не произойдет. Тем более, что говорят, опять же, самопровозглашенные власти как ЛНД, так и ДНР, о том, что нужно еще создать так называемую систему еще и пасхального перемирия. То есть к этому полному перемирию добавить еще и пасхальное перемирие. Будем надеяться на то, что тишина будет продолжаться.

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Что происходило сегодня утром в Донецке? Сообщалось, что была перестрелка. Об этом что-то известно?

— Около пяти утра были слышны выстрелы, и они были слышны в самом центре города. Причем, люди здесь уже разбираются, из чего стреляют, и говорят, что звучали автоматные очереди и пулеметные очереди. Дело в том, что в общем-то действует так называемый комендантский час, и людей, мирных людей на улицах, к счастью, на тот момент не было. И кто стрелял, и в кого стреляли — сказать сложно, потому что так называемые силовики ДНР пока не комментируют, не дают подробной информации об этом. Но можем точно сказать, что в центральные больницы города пострадавшие доставлены не были. То есть могу предположить, что это были какие-то разборки между боевиками. Дело в том, что инциденты с применением оружия здесь сейчас происходят достаточно регулярно. Другое дело, что обычно, если что-то происходило, то происходило на окраинах, скорее, ближе к линии разграничения, имеется в виду, район Донецкого аэропорта, Киевский район — там больше перестреливались. Но для центра, действительно, это редкий случай. И люди напуганы, конечно же.

Есть ли в настоящее время очереди на КПП?

— Очереди есть, но они небольшие. Мы говорим о том, что до 50 машин максимум сейчас собирается в направлении как мирных территорий, так и неподконтрольных территорий. И при этом, если брать по статистике пограничников, то около 30 тысяч за вчерашние сутки пересекли линию разграничения. Это нормальная, в общем-то, цифра. Люди сейчас пытаются без необходимости не пересекать линию разграничения, поскольку погодные условия в донецком регионе не способствуют этому — здесь два дня шел ледяной дождь, и действительно очень скользко было. Поэтому люди предпочитают сидеть дома. Тем не менее, пункты пропуска все работают в штатном режиме. И насколько мне известно, инцидентов за последние несколько дней — ни обстрелов, ни каких-то провокаций там не было. Так что можно говорить о том, что там все стабильно спокойно. Но досмотры проводятся достаточно серьезные. То есть контрабанду везти, наверное, не стоит сейчас даже простым людям, даже минимальную контрабанду, поскольку там не только обычные пограничники, там присутствуют и представители спецслужб, и проходят ротации регулярно. Поэтому контроль там достаточно серьезный.

Напомним, политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил, что формат АТО полностью себя исчерпал. По его словам, АТО — это молниеносная операция, которая не может тянуться годами.