Из-за подрывов в Донецке местами паника – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несмотря на то, что стороны договорились об очередном режиме прекращения огня с 5 марта, в зоне АТО раздаются выстрелы. Об этом заявляют в Министерстве обороны Украины.

Подробнее о ситуации на востоке Украины и соблюдении перемирия в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Можно ли сейчас говорить, что перемирие окончательно сошло на нет?

— Нет, я бы так не говорил. Обстрелов все равно происходит в разы меньше, чем до объявления перемирия, и можно пересчитать их по пальцам. К тому же, используются максимум минометы, и не самого большого калибра, то есть, в целом я бы сказал, что перемирие соблюдается, хотя ситуация в любом случае остается стабильно напряженной, и в любую секунду ситуация может однозначно обострится. Даже по горячим точкам: если смотреть на карты АТО, они не меняются. Это по-прежнему Авдеевская промзона, это по-прежнему район бывшего Донецкого аэропорта и южное направление в селах под Мариуполем, там стреляют регулярно.

То есть, эти самые три горячие точки — это горячие точки, где именно неспокойно?

— Да, это зоны напряжения, скажем так. Там гражданским людям лучше вообще не появляться, потому что можно попасть под обстрел. Еще есть Луганская область, но там, скорее, блуждающие горячие точки, нельзя назвать конкретные точки, где стреляют чаще всего. Если о самом Донецке, то там сейчас достаточно тихо. Выстрелов слышно не было, но ночью что-то где-то громыхало, люди об этом говорят. Каких-то "официальных" сообщений не было с той стороны.

dan-news.info Служебная машина КП "Вода Донбасса" после обстрела. Архивное фото

Попадают ли под обстрелы населенные пункты? Нет ли раненых среди мирного населения?

— Нет, от обстрелов в последние дни пострадавших мирных жителей не было. У нас в Донецке другая проблема – это участившиеся взрывы то машин, то гранат на остановках вблизи с общественным транспортом. Вот этого люди, действительно, боятся, поскольку никогда не знаешь, где и что может взорваться. За последние десять дней, как минимум, три или четыре раза подобные инциденты в самом Донецке происходили.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Взрыв прогремел в центре Донецка

Так называемое абсолютное перемирие началось 5 марта, и сразу же было нарушено. При каких условиях стороны готовы придерживаться перемирия?

— Ни в одно из этих объявленных за все время перемирий на моей памяти абсолютного прекращения огня не было ни разу. Стороны слишком близко друг от друга находятся, и в связи с этим риск провокаций также увеличивается, усиливается. Но еще раз повторюсь, по сравнению с ситуацией до перемирия после него количество обстрелов уменьшилось в разы.

Как работает миссия ОБСЕ? Были новые случаи препятствования их деятельности?

— Последние дни скандалов с миссией ОБСЕ не было, и не было заявлений от миссии ОБСЕ о том, что им мешают работать. Визуально машины, патрули ОБСЕ присутствуют, и на линии разграничения они стали появляться, как кажется, чаще. Все же, может быть, потому что количество обстрелов уменьшилось. Последнее заявление было связано с этим громким делом, когда в Донецке взорвался неизвестный мужчина, пострадали пассажиры автобуса и погибли два человека. Вот они навестили пострадавших в больнице и сделали какие-то выводы. ОБСЕ фиксирует все знаковые события для региона достаточно часто и достаточно регулярно.

dan-news.info Ход восстановления разрушенного авиаударом многоквартирного дома в Снежном. Архивное фото

Что Вам известно о взрыве в Донецке? Есть ли информация о количестве пострадавших и причинах взрыва?

— Информация противоречивая. По "официальным" данным, безусловно, только был зафиксирован этот взрыв. Это произошло в месте большого скопления людей, в спальном районе Донецка. Там всегда много людей. По той информации, которая доходит из разных источников, мужчину пытались задержать: люди в камуфлированной форме гнались за ним на автомобиле. Он попытался запрыгнуть в маршрутку. И в тот момент, когда он это попытался сделать, его догнали, и мужчина привел в действие гранату. Погиб он, погибла одна из пассажирок автобуса, еще шестеро человек получили ранения: в первую очередь, травмы глаз. Они находятся сейчас все в больнице. Официально каких-либо заявлений, кроме фиксации взрыва, не делалось. По одной из версий, это был мужчина, который подозревался в убийстве в Луганске и торговавший оружием в Донецке. Собственно, оружия в зоне конфликта очень много, и это может быть так.

Также была информация, что боевики со вчерашнего дня запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию (Станице Луганской). Можете ли Вы подтвердить эту информацию?

— Нет, это не совсем так. Дело в том, что они воюют с так называемыми перевозчиками уже давно, потому что наши официальные перевозчики, естественно, не могут регистрироваться на неподконтрольных территориях, потому что они сразу превратятся в нелегальных. Но людей нужно возить все равно, поэтому делается это дальними тропами, не регистрируясь. Соответственно, их фискальные органы регулярно на этих перевозчиков давят каким-либо образом, периодически даже арестовывают кого-то из людей, хозяев автомобилей, но тем не менее как-то люди пытаются выкручиваться. И добраться и из Луганска, и из Донецка в общем-то сейчас можно.

В целом, какая гуманитарная ситуация по региону? Нет ли проблем с водоснабжением, электроэнергией? С каким настроением люди встречают весну?

— Наверное, это одно из следствий условно соблюдаемого сейчас перемирия. Аварий стало меньше, коммунальщики справляются со своими функциями. Я не могу сейчас назвать яркие, кричащие зоны гуманитарных катастроф. Жить плохо, но жить можно, как говорят люди. Соответственно, в магазинах и в аптеках продуктов хватает, купить можно все при желании. Что касается прихода весны, то здесь опасаются предстоящих в РФ выборов, потому что люди считают, что это может стать какой-либо провокацией, поводом для неконтролируемых формирований.

К слову, ранее сообщалось, что с начала нового перемирия в АТО погиб второй военнослужащий.