Силовики заявили о полном соблюдении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что режим перемирия за минувшие сутки в Донбассе соблюдался в полной мере, обстрелов со стороны ополченцев зафиксировано было.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации силовиков в Facebook.

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Ведомство сообщает, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.