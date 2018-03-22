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    Силовики заявили о полном соблюдении перемирия в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (351)

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    Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере, заявили в пресс-центре Штаба АТО.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что режим перемирия за минувшие сутки в Донбассе соблюдался в полной мере, обстрелов со стороны ополченцев зафиксировано было.

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    "Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации силовиков в Facebook.

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    Ведомство сообщает, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

    В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта. 

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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