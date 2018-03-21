В Донбассе наметился транспортный кризис

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике перевозчики обращаются к местным властям с просьбой повысить стоимость проезда на городских маршрутках, аргументируя это удорожанием запчастей и отсутствием средств на повышение зарплат водителям. По мнению транспортников, стоимость проезда необходимо поднять до 12-14 российских рублей, однако, окончательное решение с введением новых тарифов в ДНР еще не принято. Сейчас стоимость проезда в маршрутных такси Донецка составляет 8-9 рублей (около четырех гривен по местному курсу, – Авт.).

"В тарифном комитете народного совета ДНР лежат документы, где стоимость проезда должна быть от 12 до 14 рублей. А у нас сейчас 8-9 рублей. При таких доходах мы физически не можем содержать транспорт в надлежащем виде. К этим проблемам добавились и другие. Это и ведение книги учета расчетных операций и всевозможные проверки со стороны служб охраны труда, безопасности движения, техотделов и других. Мы понимаем, что безопасность движения – прежде всего. Но как мы можем ее обеспечить, довести до надлежащего уровня с такими тарифами?" – в комментарии местным СМИ сообщил один из представителей инициативной группы перевозчиков Донецка.

По словам автоперевозчиков, частный общественный транспорт сегодня действительно переживает не лучшие времена. Автобусы нуждаются в регулярном ремонте, который требует значительных материальных средств. Сложившаяся ситуация не позволяет обновлять парк автомобилей, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на качество услуг и безопасность пассажирских перевозок. Перевозчики также жалуются, что несут убытки из-за большого количества льготников, которые пользуются правом бесплатного проезда. По заявлениям предпринимателей сегодня льготная категория на отдельных маршрутах может составлять до 90% от общего пассажиропотока. В таких условиях необходима четкая законодательная поддержка со стороны властей, иначе это неизбежно приведет к сокращению количества автобусов и дестабилизации транспортной системы в целом.

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"Мы нуждаемся хотя бы в небольшом увеличении тарифов за проезд, чтобы наша работа не была убыточной. Лично я работаю почти в убыток, большая часть выручки уходит на топливо и на ремонт автобуса, а это всё запчасти, которые дешевле не становятся и их надо за что-то покупать. Люди требуют качественных услуг, ругаются, что машин на линии меньше стало, на остановках дольше ожидать приходится. Пассажиров понять можно, люди экономят, чуть ли не каждый рубль, но и мы не можем работать в таких условиях. Мы так долго не протянем, транспорт не за что ремонтировать, а от этого напрямую зависит безопасность перевозок и качество обслуживания. В Донецке за последнее время уже несколько случаев было, когда у автобусов на ходу отлетали колеса, были другие ЧП, которые только по счастливой случайности не привели к жертвам. Я уже не говорю, чтобы повысить зарплату водителям, а мы тоже люди, и семьи у нас есть, и в дом что-то хочется принести. На некоторых маршрутах, где много льготников, ребята едва ли не за спасибо работают, но не выгонять же этих бабушек на улицу пешком идти. Так что проблемы есть и их надо срочно решать", – говорит водитель маршрутного автобуса, Алексей.

Напомним, что стоимость проезда в маршрутных такси в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики последний раз повышалась в ноябре 2016 года – с 7 до 9 российских рублей. В январе 2017 года перевозчики просили администрацию установить оплату в 10 рублей, однако местные власти их просьбу тогда отклонили.

В то же время в Донецке в муниципальных троллейбусах, трамваях и автобусах стоимость проезда пока остается неизменной и составляет всего на всего 3 рубля. В коммунальном общественном транспорте бесплатный проезд сохранен для порядка тридцати льготных категорий граждан, а для студентов и школьников действует пятидесяти процентная скидка на проездные билеты. На сегодняшний день подвижной состав в Донецке обслуживает 9 трамвайных, 11 троллейбусных и 8 автобусных маршрутов. Среднесуточный выпуск машин на городские маршруты составляет 120 троллейбусов, 85 трамваев и более 20 автобусов большой вместимости.