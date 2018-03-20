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    Общество

    Командующий Объединенных сил обещает готовить ВСУ к освобождению Донбасса

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    Донбасс: новое перемирие (347)

    (обновлено: )22706
    Как отметил Наев, президент поставил задачу, чтобы ВС, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы вести оборонительные действия и к полному освобождению Донбасса.
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    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

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    Новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев пообещал подготовить Вооруженные Силы Украины к полному освобождению Донбасса, передает "Укринформ".

    "Президент Украины — главнокомандующий Вооруженных сил Украины поставил четкую задачу, чтобы Вооруженные силы, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий. Как командующий Объединенных сил, я эту задачу выполню", — заверил Наев.

    По его словам, нынешнее состояние ВСУ позволяет выполнить поставленные задачи: "Я, как командующий Объединенных сил, сейчас оцениваю состояние Вооруженных сил Украины и выделенных для проведения операции сил и средств, как таковой, что позволяет им выполнить поставленные задачи".

    Ранее Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2017 года до середины февраля 2018 года погибли 12 жителей Донбасса, 61 ранен.

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