Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, в рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории России.
Амурская тигрица по кличке Таня из калининградского зоопарка научилась лепить из снега шары. Таким занятием животное предпочитает заниматься по ночам. Подробнее об увлечении животного смотрите в видео.
В начале сентября США и ЕС ввели очередной раунд санкций против финансового, оборонного и энергетического секторов российской экономики. В России заявили, что санкции являются контпродуктивными и не исключили введения ответных мер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".