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    Калининградская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    В аэропорту Храброво приземлился на брюхо самолет. Видео
    Неудачная посадка самолета в РФ: кадры с места ЧП 
    10:30 04.01.2017
    680
    Как сообщается, при выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. Инцидент произошел во вторник вечером.
    Самолет. Архивное фото
    В аэропорту РФ самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
    08:54 04.01.2017
    299
    Как сообщается, при выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. Инцидент произошел во вторник вечером.
    Здание Министерства обороны РФ в Москве
    МО РФ прокомментировало сведения о переброске "Искандеров" под Калининград
    16:55 08.10.2016
    910РФ и США: железный занавес
    Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, в рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск круглогодично совершенствуют маршевую подготовку, преодолевая значительные расстояния по территории России.
    Сильный пожар и серия взрывов в воинской части под Калининградом. Видео
    Сильный пожар и серия взрывов в воинской части под Калининградом 
    17:58 29.01.2016
    298
    Боекомплект из 500 30-миллиметровых снарядов взорвался во время возгорания боевой машины БМП-2 в пятницу на территории мотострелкового соединения в городе Гусеве Калининградской области.
    На месте взрыва в воинской части под Калининградом
    В воинской части под Калининградом сгорела БМП и взорвались 500 снарядов
    17:33 29.01.2016
    194
    Возгорание произошло утром в пятницу при выходе боевой машины из автомобильного бокса. Через полчаса машина была потушена, пострадавших нет. Машина восстановлению не подлежит.
    Генеральная репетиция военно-морского парада в Севастополе
    Черноморский флот РФ пополнил новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров"
    12:41 02.09.2015
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    Судно "Адмирал Макаров" сошло со стапелей в Калининграде. Фрегат обладает средствами противолодочного и противокорабельного вооружения, зенитно-ракетным комплексом для отражения воздушных ударов.
    Здание посольства Польши в Москве. Архивное фото
    Погранслужба Польши строит вышки на границе с Россией
    11:47 07.04.2015
    636
    Возведение шести вышек на границе с Калининградской областью Российской Федерации не связано с кризисом в Украине, заявляет польская пограничная служба.
    Пограничная служба
    Военные учения с "Градами", "Подносами" и "Конкурсами" начались в РФ
    12:15 05.03.2015
    284
    В Калининградской области России около 700 артиллеристов Балтийского флота проводят учения на военных полигонах.
    Тигрица лепит снеговика
    Амурская тигрица научилась лепить снежки 
    11:50 26.01.2015
    274
    Амурская тигрица по кличке Таня из калининградского зоопарка научилась лепить из снега шары. Таким занятием животное предпочитает заниматься по ночам. Подробнее об увлечении животного смотрите в видео.
    Обрушение берлинского моста в Калининграде
    Обрушение Берлинского моста под Калининградом 
    04:06 14.01.2015
    200
    При разборе старого моста через реку Преголя обрушилось одно из перекрытий. Оно упало на бытовку, в которой находились рабочие.
    Российский флаг
    Россия укрепит войска
    12:15 13.01.2015
    254
    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уточнил, что укрепление войск произойдет в Крыму, Калининграде и Арктике.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко: Белоруссия не претендует на Калининградскую область
    12:48 01.12.2014
    128
    По словам президента, "у врагов... идут разговоры о том, что Лукашенко хочет чуть ли не Калининградскую область присоединить к Белоруссии".
    Акула
    Посетители калининградского зоопарка довели акулу до нервного срыва
    22:21 27.11.2014
    213
    Гости зоопарка настойчиво стучали по стеклу, пытаясь привлечь внимание акулы, которая оказалась не готова к избыточному вниманию со стороны посетителей.
    Северный флот ВМФ России. Архивное фото
    Балтийский флот РФ начал учения ракетного соединения береговых войск
    10:23 01.10.2014
    460
    Во время первого этапа учений были отработаны задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Исключений для оплаченных ранее грузов из США и ЕС не будет - Медведев
    23:09 20.09.2014
    181Новые санкции в отношении России.
    В начале сентября США и ЕС ввели очередной раунд санкций против финансового, оборонного и энергетического секторов российской экономики. В России заявили, что санкции являются контпродуктивными и не исключили введения ответных мер.
    Учения российских войск. Архивное фото
    Войска РФ, участвовавшие в учениях на западе, вернулись в пункты дислокации
    09:42 24.06.2014
    134
    Войска Западного военного округа (ЗВО) вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Калининградской области, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Олег Кочетков.
    Пожарные машины
    Под Калининградом загорелась женская колония, проводится эвакуация
    19:27 01.06.2014
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    Порядка 200 заключенных эвакуированы из женской колонии в населенном пункте Колосовка в Калининградской области из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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