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    Россия

    Вертолет разбился в Балтийском море, есть жертвы

    (обновлено: )712
    В акватории Балтийского моря проводится поисково-спасательная операция в районе падения вертолета, который потерпел крушение утром в пятницу, 13 апреля.
    Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего, сообщил в пятницу источник в экстренных службах России.

    Появилось видео с места крушения вертолета в России
    канал ДВновости в youtube
    Появилось видео с места крушения вертолета в России

    "В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", — цитирует слова собеседника агентство РИА Новости.

    Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

    Позднее стало известно, что в море упал вертолет Ка-29, экипаж которой проводил ночной испытательный полет в акватории Балтийского моря. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.

    За последнюю неделю произошло несколько крушений вертолетов. Так, вертолет Ми-2 упал во вторник, 10 арпеля в Полтавской области, пострадавших нет.

    На следующий день в Хабаровском крае России потерпел крушение вертолет авиакомпании "Восток". Погибли шесть человек.

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