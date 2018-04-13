Вертолет разбился в Балтийском море, есть жертвы

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего, сообщил в пятницу источник в экстренных службах России.

"В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", — цитирует слова собеседника агентство РИА Новости.

Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

Позднее стало известно, что в море упал вертолет Ка-29, экипаж которой проводил ночной испытательный полет в акватории Балтийского моря. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.

За последнюю неделю произошло несколько крушений вертолетов. Так, вертолет Ми-2 упал во вторник, 10 арпеля в Полтавской области, пострадавших нет.

На следующий день в Хабаровском крае России потерпел крушение вертолет авиакомпании "Восток". Погибли шесть человек.