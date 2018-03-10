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    Министерство обороны Азербайджана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Азербайджан с начала обострения конфликта в Карабахе потерял 31 силовика - МО
    01:19 06.04.2016
    94Обострение в зоне карабахского конфликта
    Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 2 апреля. Так, Минобороны Азербайджана заявило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.
    Ситуация в Нагорном Карабахе
    Азербайджан заявил об уничтожении штаба армянской военной базы в Карабахе
    09:37 05.04.2016
    627
    Как сообщает Минобороны, "азербайджанская армия нанесла точеные удары по штабу военной базы расположенной в селе Мадагиз, расположенной на основной дороге к городу Агдере, разгромив пункт".
    Ситуация в Нагорном Карабахе
    Армения обстреливает населенные пункты в зоне конфликта - МО Азербайджана
    21:39 04.04.2016
    447Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам руководителя пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, на предупреждение азербайджанской стороны ВС Армении отвечают обстрелом населенных пунктов.
    Нагорный Карабах
    Минобороны Азербайджана заявило об ожесточенных боях в Карабахе
    06:52 04.04.2016
    360Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам руководителя пресс-службы Минобороны Вагифа Дяргахлы, Вооруженные силы Азербайджана ведут контроль над освобожденными в субботу территориями.
    Ситуация в Нагорном Карабахе
    В зоне конфликта ведутся активные боевые действия – МО Азербайджана
    23:13 03.04.2016
    311Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам руководителя пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагифа Дяргахлы, населенные пункты подвергаются обстрелу, боевые действия ведутся в трех направлениях - Тертер, Агдере и Физули.
    Ситуация в Карабахе
    Минобороны Азербайджана опровергает заявление НКР о боевых действиях
    02:54 03.04.2016
    596Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Дяргахлы, ситуация стабильная и находится под контролем вооруженных сил Азербайджана, боевые действия на данный момент не ведутся.
    Вертолет Ми-24. Архивное фото
    Экипаж сбитого в Карабахе вертолета погиб - Минобороны Азербайджана
    22:13 12.11.2014
    297
    Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ВС страны сбили "вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения", который "вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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