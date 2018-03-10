Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 2 апреля. Так, Минобороны Азербайджана заявило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ВС страны сбили "вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения", который "вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".