Президенты РФ, Армении и Азербайджана согласовали трехстороннее заявление, в котором подтверждается их приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ.
Согласно заявлению по итогам встречи Минской группы ОБСЕ, чтобы снизить риск дальнейшего насилия, президент Армении Серж Саргсян и глава Азербайджана Ильхам Алиев согласились в кратчайшие сроки завершить работу над расследовательским механизмом ОБСЕ.
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что ожесточенные бои вдоль линии соприкосновения шесть недель назад показывают, что многолетний статус-кво является несостоятельным в долгосрочной перспективе.
Кабмин Армении утвердил заключение по законопроекту о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Событие комментирует глава Международного центра перспективных исследований, дипломат и политолог Василий Филипчук.
Как сообщили в Минобороны Армении, в ночь на понедельник из стрелкового и снайперского оружия различного калибра противник вел огонь, в основном, беспорядочными очередями в направлении армянских позиций.
По информации Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в районе Талыша в результате стрельбы со стороны противника тяжелое огнестрельное ранение получил контрактник Айк Минасян 1994 года рождения.
В "тройку" входит страна-председатель ОБСЕ, а также председатель прошлого и будущего года. Говоря о Донбассе, участники переговоров призвали стороны конфликта обеспечить полную безопасность, свободу и неограниченный доступ для наблюдателей.
Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе относительно спокойная, режим прекращения огня соблюдается, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Госкомиссия НКР в соответствии с договоренностью при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ осуществила близ населенного пункта Баш-Карвенд обмен телами погибших.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".