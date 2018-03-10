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    Нагорно-Карабахская Республика

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 114
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    Ильхам Алиев и Петр Порошенко
    Порошенко в Азербайджане: Украина не признает Нагорный Карабах
    12:26 14.07.2016
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    Как сообщается, в ходе переговоров стороны договорились согласовывать и координировать общие подходы и расширить взаимодействие в многостороннем формате с учетом членства Украины в СБ ООН".
    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Главы РФ, Армении и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
    20:46 20.06.2016
    161Обострение в зоне карабахского конфликта
    Президенты РФ, Армении и Азербайджана согласовали трехстороннее заявление, в котором подтверждается их приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Армения и Азербайджан заявили о приверженности мирному урегулированию в НКР
    03:48 17.05.2016
    123Обострение в зоне карабахского конфликта
    Согласно заявлению по итогам встречи Минской группы ОБСЕ, чтобы снизить риск дальнейшего насилия, президент Армении Серж Саргсян и глава Азербайджана Ильхам Алиев согласились в кратчайшие сроки завершить работу над расследовательским механизмом ОБСЕ.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Эскалация в Карабахе грозит войной - Штайнмайер
    23:51 16.05.2016
    83Обострение в зоне карабахского конфликта
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что ожесточенные бои вдоль линии соприкосновения шесть недель назад показывают, что многолетний статус-кво является несостоятельным в долгосрочной перспективе.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    В Баку заявили о сотнях погибших и раненых армянских солдатах в Карабахе
    13:20 13.05.2016
    315Обострение в зоне карабахского конфликта
    По данным руководителя пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагифа Дяргахлыо, в ходе апрельских боестолкновений в Карабахе было убито 320 и ранено 500 армянских солдат.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Ереван назвал шаги, необходимые для переговорного процесса по Карабаху
    22:12 07.05.2016
    125Обострение в зоне карабахского конфликта
    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сообщил, что возможные встречи могут быть нацелены на исключение повторения предпринятой в начале апреля Азербайджаном агрессии против Арцаха.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Армения никогда не признает Нагорно-Карабахскую Республику – Филипчук
    13:15 06.05.2016
    569Обострение в зоне карабахского конфликта
    Кабмин Армении утвердил заключение по законопроекту о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Событие комментирует глава Международного центра перспективных исследований, дипломат и политолог Василий Филипчук.
    Флаг Армении
    Правительство Армении одобрило законопроект о признании Карабаха
    11:12 05.05.2016
    377Обострение в зоне карабахского конфликта
    Законопроект "О признании Республики Арцах" (Арцах — самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики) был рассмотрен на заседании правительства Армении без обсуждений и выступлений.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Минобороны Армении заявило об обстреле границы военными Азербайджана
    10:17 02.05.2016
    393Обострение в зоне карабахского конфликта
    Как сообщили в Минобороны Армении, в ночь на понедельник из стрелкового и снайперского оружия различного калибра противник вел огонь, в основном, беспорядочными очередями в направлении армянских позиций.
    Минобороны Азербайджана опубликовало фото разрушенного обстрелами жилого дома
    В Нагорном Карабахе снова идут бои
    13:38 24.04.2016
    920Обострение в зоне карабахского конфликта
    Стороны снова обвинили друг друга в нарушении перемирия. Азербайджан заверил, что "в ночь на 24 апреля противник вывел на линию соприкосновения танки и открыл огонь".
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Один военный ранен при обстреле с азербайджанской стороны - НКР
    01:09 24.04.2016
    54Обострение в зоне карабахского конфликта
    По информации Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в районе Талыша в результате стрельбы со стороны противника тяжелое огнестрельное ранение получил контрактник Айк Минасян 1994 года рождения.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Азербайджан заявил о 118 нарушениях перемирия Арменией за сутки
    09:35 16.04.2016
    142Обострение в зоне карабахского конфликта
    Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, с учетом оперативной обстановки азербайджанские Вооруженные силы нанесли 120 ответных огневых ударов.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Официальный Ереван назвал потери армян за время обострения в Карабахе
    00:59 14.04.2016
    265Обострение в зоне карабахского конфликта
    В пресс-службе Минобороны Армении отметили, что среди погибших, в том числе, 15 офицеров, 15 военнослужащих контрактной службы, 34 рядовых, 11 ополченцев и два служащих запаса.
    Виталий Касько в ходе допроса в ГПУ
    Фотоитоги 13 апреля: допрос Касько, протест у ВР, обыск Mossack Fonseca 
    17:28 13.04.2016
    140Праздничное заявление Луценко
    Виталий Касько сообщил, что целью сегодняшнего вызова в Генеральную прокуратуру Украины "было вручение, по существу, ходатайства о заключении под стражу".
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны 
    15:15 13.04.2016
    1975Обострение в зоне карабахского конфликта
    Министерство обороны Азербайджана заявило в среду, что ВС Армении за сутки 120 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.
    Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    "Тройка" ОБСЕ призвала допустить наблюдателей на границу Украины с РФ
    04:56 13.04.2016
    340Донбасс: мир или война.
    В "тройку" входит страна-председатель ОБСЕ, а также председатель прошлого и будущего года. Говоря о Донбассе, участники переговоров призвали стороны конфликта обеспечить полную безопасность, свободу и неограниченный доступ для наблюдателей.
    Дмитрий Рогозин
    Рогозин: Москва продает оружие Еревану и Баку, чтобы этого не сделали США
    03:57 12.04.2016
    158Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина, как только Россия прекратит поставку оружия в одну из этих стран, то её место сразу займут США или другие страны.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    В Карабахе заявили о нарушении режима прекращения огня
    08:42 11.04.2016
    154Обострение в зоне карабахского конфликта
    В пресс-службе Минобороны Нагорно-Карабахской Республики отметили, что подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха "в основном воздерживаются от ответных действий".
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Тишина на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 
    03:34 11.04.2016
    213Обострение в зоне карабахского конфликта
    Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе относительно спокойная, режим прекращения огня соблюдается, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    НКР и Азербайджан обменялись телами погибших
    17:54 10.04.2016
    136Обострение в зоне карабахского конфликта
    Госкомиссия НКР в соответствии с договоренностью при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ осуществила близ населенного пункта Баш-Карвенд обмен телами погибших.
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