Ситуация на линии соприкосновения войск в Карабахе напряженная, ведутся активные боевые действия, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.
В сети появилось видео нанесения удара ракетными установками армии Азербайджана по Нагорному Карабаху 2 апреля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в применении оружия и активных наступательных действиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".