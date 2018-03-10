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    Карабахский конфликт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Патрульный полицейский
    Во Львове произошла массовая драка между армянами и азербайджанцами
    14:41 17.05.2016
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    Участие в драке во Львове принимали около двадцати мужчин, которые также применяли травматическое оружие. В то же время председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины заявил, что армяне напали на азербайджанцев.
    Флаг Армении
    Правительство Армении одобрило законопроект о признании Карабаха
    11:12 05.05.2016
    377Обострение в зоне карабахского конфликта
    Законопроект "О признании Республики Арцах" (Арцах — самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики) был рассмотрен на заседании правительства Армении без обсуждений и выступлений.
    Минобороны Азербайджана опубликовало фото разрушенного обстрелами жилого дома
    В Нагорном Карабахе снова идут бои
    13:38 24.04.2016
    920Обострение в зоне карабахского конфликта
    Стороны снова обвинили друг друга в нарушении перемирия. Азербайджан заверил, что "в ночь на 24 апреля противник вывел на линию соприкосновения танки и открыл огонь".
    Нагорный Карабах
    Баку решил остановить военные операции у линии соприкосновения в Карабахе
    12:40 03.04.2016
    967Обострение в зоне карабахского конфликта
    Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана заявил, что страна приняла решение остановить в одностороннем порядке ответные военные операции и будет укреплять освобожденные накануне территории.
    Военнослужащий армии самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах. Архивное фото
    Карабах заявил о возобновлении обстрелов с азербайджанской стороны
    11:20 03.04.2016
    189Обострение в зоне карабахского конфликта
    Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что обстрелы ведутся с 6 утра на южном направлении линии соприкосновения с применением ракетно-артиллерийских средств и бронетехники.
    Кадры с места подземного взрыва во Львове
    Хроника 2 апреля: взрывы в Одессе и во Львове, бои на Донбассе и в Карабахе
    10:17 03.04.2016
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    На востоке Украины перестрелки, в Карабахе бои; Порошенко заподозрил NYT в ведении "гибридной войны"; в Одессе и во Львове прогремели взрывы; в Киеве закончили отопительный сезон.
    Нагорный Карабах
    Минобороны Азербайджана заявило о ночных обстрелах с карабахской стороны
    07:45 03.04.2016
    410Обострение в зоне карабахского конфликта
    В Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация продолжает оставаться напряженной. По их данным, ночью были обстреляны села вдоль линии фронта, но обошлось без жертв.
    Нагорный Карабах
    Глава Карабаха провел заседание Совбеза в связи с обострением ситуации
    13:19 02.04.2016
    229Обострение в зоне карабахского конфликта
    Бако Саакян 2 апреля провел заседание Совета безопасности и заслушал министра обороны Левона Мнацаканяна, который отметил, что Армия обороны НКР "надежно контролирует ситуацию на границе".
    Вертолеты Ми-24
    Минобороны Армении подтвердило уничтожение азербайджанского вертолета
    12:34 02.04.2016
    474Обострение в зоне карабахского конфликта
    В субботу Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: стороны обвинили друг друга в обстрелах и "наступательных действиях".
    Нагорный-Карабах. Архивное фото
    Армения и Азербайджан заявили об обострении в зоне карабахского конфликта
    09:13 02.04.2016
    7061Обострение в зоне карабахского конфликта
    Страны обвинили друг друга в обострении ситуации. В частности Азербайджан заявил об обстрелах со стороны ВС Армении, в то время как Армения сообщила о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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