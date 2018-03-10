Участие в драке во Львове принимали около двадцати мужчин, которые также применяли травматическое оружие. В то же время председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины заявил, что армяне напали на азербайджанцев.
Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана заявил, что страна приняла решение остановить в одностороннем порядке ответные военные операции и будет укреплять освобожденные накануне территории.
Страны обвинили друг друга в обострении ситуации. В частности Азербайджан заявил об обстрелах со стороны ВС Армении, в то время как Армения сообщила о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".