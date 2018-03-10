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    Министерство обороны Армении

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ситуация на границе Армении и Азербайджана
    Ереван заявил о наличии доказательств нарушения границы Азербайджаном
    22:41 29.12.2016
    88Обострение в зоне карабахского конфликта
    Согласно заявлению Минобороны Армении, ведомство располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении с азербайджанской стороны.
    Ситуация в зоне карабахского конфликта
    Официальный Ереван назвал потери армян за время обострения в Карабахе
    00:59 14.04.2016
    265Обострение в зоне карабахского конфликта
    В пресс-службе Минобороны Армении отметили, что среди погибших, в том числе, 15 офицеров, 15 военнослужащих контрактной службы, 34 рядовых, 11 ополченцев и два служащих запаса.
    Нагорный Карабах
    В Минобороны Армении заявили о продвижении армянских подразделений в НКР
    03:43 04.04.2016
    332Обострение в зоне карабахского конфликта
    По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, армянские подразделения на некоторых участках линии соприкосновения достигли серьезных успехов.
    Обострение конфликта в Карабахе
    Ракетно-артиллерийская бригада Армении переброшена в Карабах - СМИ
    23:54 02.04.2016
    731Обострение в зоне карабахского конфликта
    Согласно сообщению армянских СМИ, с целью укрепления сил Армии обороны НКР вооруженные силы Армении перебросили в Нагорный Карабах ракетно-артиллерийскую бригаду.
    Обломки сбитого вертолета Ми-24. Видео
    Минобороны Армении опубликовало кадры сбитого Ми-24 
    23:21 02.04.2016
    1553Обострение в зоне карабахского конфликта
    На видео, опубликованном военным ведомством Армении, видны обгоревшие обломки вертолета, разбросанные по пустырю, фрагмент номера, лежащие на месте падения боевые снаряды.
    Вертолет Ми-24. Архивное фото
    Экипаж сбитого в Карабахе вертолета погиб - Минобороны Азербайджана
    22:13 12.11.2014
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    Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ВС страны сбили "вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения", который "вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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