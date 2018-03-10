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    Валерий Болотов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Первый глава ЛНР Болотов скончался в Москве - источник
    18:38 27.01.2017
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    Сообщается, что по предварительной информации, первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался в своей квартире инфаркта.
    Ситуация в Луганской области
    Луганск сегодня: страх, злость и ожидание помощи
    16:31 16.08.2014
    3220Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Как ни парадоксально, город продолжает жить: на улицах много людей, молодежь гуляет, видны молодые мамы с колясками. На вопрос – "Как дела?", луганчане отвечают привычно: "Хорошо. Ну, насколько это может быть сегодня".
    Ситуация в Луганске
    Луганск, день: город в полной блокаде
    12:01 15.08.2014
    941Юго-Восток Украины: АТО.
    Подробности о ситуации в городе и области радиостанция Голос Столицы узнала у специального корреспондента в Луганске.
    Ситуация в Донецкой области
    Хроника 14 августа: отставки в "ДНР" и "ЛНР", жертвы Донецка, новые законы
    11:22 15.08.2014
    908
    В самопровозглашенных республиках на востоке Украины идет смена власти, а российский гуманитарный конвой вплотную приблизился к украинской границе.
    Валерий Болотов
    Отставка Болотова: мавр сделал свое дело?
    23:37 14.08.2014
    3308Юго-Восток Украины: АТО.
    Сообщение об отставке главы "ЛНР" вызвало массу обсуждений. Споры, в основном, касаются причин такого решения. Вероятнее всего, Болотова выводят из-под удара перед окончанием истории "ЛНР".
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Валерий Болотов. Справка
    13:51 14.08.2014
    933
    Валерий Болотов получил известность в апреле 2014 года во время протестов на юго-востоке Украины, призывая открыто противостоять киевским властям.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Болотов временно уходит в отставку с поста главы "ЛНР" из-за ранения - СМИ
    11:36 14.08.2014
    3299Юго-Восток Украины: АТО.
    Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов заявил, что уходит в отставку.
    Ситуация в Луганской области
    Луганск сегодня: жители города боятся мобилизации
    14:52 30.07.2014
    3342Война на Юго-Востоке
    Прошедшие сутки, по нынешним луганским меркам, были относительно спокойными: от обстрелов города пострадали 10 человек, погиб один горожанин. Разрывающиеся снаряды вывели из строя электростанции, снабжающие город энергией.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Глава "ЛНР": Савченко пыталась пересечь границу РФ, где была арестована
    11:47 11.07.2014
    1152Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Надежда Савченко смогла сбежать из плена, поскольку началась бомбежка и авиаудары, заявил глава "ЛНР" Болотов. "Она пыталась пересечь российскую границу, где и была арестована", - отметил он.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Глава "ЛНР" заявил, что у ополченцев скоро будет своя авиация
    11:22 11.07.2014
    1406АТО на Юго-Востоке.
    Кроме Болотов в эфире телеканала "Россия-24" добавил, что у ополченцев есть пушки, установки "Град", комплексы ПВО, противотанковое вооружение.
    Президент Петр Порошенко посетил Славянск
    Хроника 8 июля: Порошенко в Славянске и боль в Бразилии
    12:18 09.07.2014
    965АТО на Юго-Востоке.
    В Славянске были обнаружены две диверсионные группы, которые планировали теракт к приезду президента - об этом со ссылкой на слова самого Порошенко сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
    Пресс-конференция Валерия Болотова
    Введение карточек на продукты питания маловероятно - глава "ЛНР"
    19:18 08.07.2014
    245АТО на Юго-Востоке.
    Введение карточной системы на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" маловероятно, заявил во вторник глава "ЛНР" Валерий Болотов.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Болотов решил, что украинская армия слабеет
    17:07 08.07.2014
    1103АТО на Юго-Востоке.
    Украинские силовики в ходе боев с ополчением самопровозглашенной "Луганской народной республики" несут ощутимые потери, заявил на пресс-конференции во вторник глава "ЛНР" Валерий Болотов.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    "ЛНР" готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях - Болотов
    16:33 08.07.2014
    1052АТО на Юго-Востоке.
    Самопровозглашенная "Луганская народная республика" будет участвовать в мирных переговорах с Киевом при участии "Донецкой народной республики" и России исключительно на своих условиях, заявил глава "ЛНР" Валерий Болотов.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Правительство "ЛНР" отправлено в отставку - Болотов
    09:54 04.07.2014
    1472
    Правительство самопровозглашенной "Луганской народной республики" отправлено в отставку, соответствующий указ главы республики Валерия Болотова размещен на сайте "ЛНР" в пятницу.
    Ситуация в Луганской области
    Хроника 2 июля: АТО - новые жертвы и ЧП
    12:32 03.07.2014
    6293АТО на Юго-Востоке.
    2 июля АТО на востоке Украины стало одним из самых кровавых за историю противостояния. В среду из-за обстрелов на Донбассе погибло и пострадало немало мирных украинцев.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Ополченцы не отступили при наступлении силовиков на Луганск - Болотов
    15:02 01.07.2014
    1659АТО на Юго-Востоке.
    Тяжелые бои между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенной "Луганской народной республики" не заставили последних отступить со своих боевых позиций, сообщил журналистам глава "ЛНР" Валерий Болотов.
    Ситуация у воинской части № 3004 в Донецке
    Лидеры "Новороссии" заявили, что пойдут на переговоры после вывода войск
    14:02 29.06.2014
    1309Спецоперация на востоке Украины
    Лидеры самопровозглашенных на востоке Украины "республик" напомнили, что условие их переговоров с киевскими властями - вывод украинских силовиков с территории "Новороссии".
    На пограничном пункте Изварине в Луганской области
    Ополченцы заявили, что отбили атаку силовиков на пункте пропуска "Изварино"
    18:52 20.06.2014
    838Спецоперация на востоке Украины
    Луганским ополченцам удалось удержать под своим контролем пункт пропуска на границе с Россией "Изварино", заявил глава "Луганской народной республики" Валерий Болотов журналистам в пятницу в Луганске.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Санкции США не повлияют на работу руководителей "Луганской республики" - "ЛНР"
    18:07 20.06.2014
    992Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Луганская народная республика" не обращает внимания на введение Соединенными Штатами санкций в отношении народного губернатора "ЛНР" Валерия Болотова, заявил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы республики Владимир Иногородский.
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