Как ни парадоксально, город продолжает жить: на улицах много людей, молодежь гуляет, видны молодые мамы с колясками. На вопрос – "Как дела?", луганчане отвечают привычно: "Хорошо. Ну, насколько это может быть сегодня".
Прошедшие сутки, по нынешним луганским меркам, были относительно спокойными: от обстрелов города пострадали 10 человек, погиб один горожанин. Разрывающиеся снаряды вывели из строя электростанции, снабжающие город энергией.
В Славянске были обнаружены две диверсионные группы, которые планировали теракт к приезду президента - об этом со ссылкой на слова самого Порошенко сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Самопровозглашенная "Луганская народная республика" будет участвовать в мирных переговорах с Киевом при участии "Донецкой народной республики" и России исключительно на своих условиях, заявил глава "ЛНР" Валерий Болотов.
Тяжелые бои между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенной "Луганской народной республики" не заставили последних отступить со своих боевых позиций, сообщил журналистам глава "ЛНР" Валерий Болотов.
"Луганская народная республика" не обращает внимания на введение Соединенными Штатами санкций в отношении народного губернатора "ЛНР" Валерия Болотова, заявил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы республики Владимир Иногородский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".