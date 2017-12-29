В Одессе задержаны 9 нелегальных мигрантов из Бангладеш

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Одессе девять нелегальных мигрантов из Бангладеш, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Благодаря совместным действиям правоохранителей, было выявлено девять незаконных мигрантов, граждан Республики Бангладеш. Все иностранцы находились на Украине с нарушением действующего миграционного законодательства", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, всех иностранцев задержали.

Напомним, что ранее в Киеве в ходе проведения совместной операции "Мигрант" сотрудниками Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы выявлены 29 нелегальных мигрантов.

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