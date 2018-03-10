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    Монголия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Баярмаа Батжаргал
    Наприседала. Формам девушки из Монголии позавидует и Кардашьян 
    21:58 07.01.2018
    33733
    За выдающиеся формы девушку уже прозвали "монгольской Ким Кардашьян". Фигура спортсменки - результат ее упорных тренировок, которые она нередко демонстрирует у себя в профиле.
    В столице Монголии Улан-Баторе сгорел крупнейший в мире завод по производству кашемира Гоби
    В Монголии горел крупнейший в мире завод по производству кашемира 
    17:31 15.06.2017
    268
    Пожар возник из-за ремонта на крыше здания. Огонь повредил 80% крыши завода, но не смог распространиться на внутренние помещения здания. В ликвидации пожара участвовали 140 спасателей.
    Хоккей с мячом
    FIB решит, как наказать украинцев и монголов за драку на матче по хоккею с мячом
    21:45 15.02.2016
    246
    Сборная Украины в воскресенье в дополнительное время обыграла команду Монголии со счетом 6:5. Встреча закончилась массовой дракой с участием игроков обеих команд.
    Массовая драка сборных Украины и Монголии по хоккею с мячом на матче ЧМ. Видео
    Массовая драка сборных Украины и Монголии по хоккею с мячом на матче ЧМ 
    19:26 15.02.2016
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    Матч за третье место в группе Б между сборными Украины и Монголии на Чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске 14 февраля завершился массовой дракой.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин подписал закон о списании с Монголии многомиллионного долга
    01:10 01.02.2016
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    Как отмечается, документ предполагает списание госдолга Монголии перед Россией в размере 174,2 миллиона долларов. Вся сумма указанной задолженности просрочена.
    Вертолет
    Военный вертолет Ми-8 разбился в Монголии, погиб 1 человек
    07:39 24.12.2015
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    Крушение произошло во время ночного тренировочного полета. Воздушное судно упало в 50 километрах к востоку от столицы страны Улан-Батор.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин призвал созвать межпарламентскую контактную группу по Украине
    06:56 16.09.2015
    95Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Спикер Госдумы РФ обсудил с главой ПА ОБСЕ урегулирование ситуации в Украине
    04:25 16.09.2015
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    Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
    Мартин Сайдик. Архивное фото
    Тальявини, возможно, заменит Сайдик, дипломат с контактами в России
    19:18 14.06.2015
    11761Обстрелы на Донбассе
    Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который в настоящее время является постпредом Австрии в ООН, с большей долей вероятности может заменить швейцарку Хайди Тальявини в роли специального представителя ОБСЕ по Украине.
    Флаг Китая
    Страны Азии создали альтернативу ВБ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
    12:23 24.10.2014
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    Предложение о создании банка было сделано год назад президентом Китая Си Цзиньпином в ходе встречи стран АТР.
    Герман Ван Ромпей
    Ромпей: следующий саммит АСЕМ пройдет в 2016 году в Монголии
    14:41 17.10.2014
    89Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    По словам монгольского президента Цахиагийна Элбэгдоржа, саммит пройдет в последнюю неделю июля в Улан-Баторе.
    Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж
    Действующий президент Монголии победил на выборах главы государства
    09:51 27.06.2013
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    В тоже время первая женщина в истории Монголии, участвующая в президентских выборах, Нацагийн Удвал получила 8,3% голосов.
    КНДР - Северная Корея
    КНДР попросила продовольственную помощь у Монголии - СМИ
    13:44 22.04.2013
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    Северная Корея попросила правительство Монголии о продовольственной помощи, ожидая возможный недостаток продуктов питания в стране. Президент Монголии выразил надежду, что напряжение на Корейском полуострове скоро спадет.
    Монголия
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Монголии
    08:32 04.10.2012
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    Эпицентр землетрясения находился в несколько сотнях километров от границы с Россией. По словам очевидцев, толчки в соседней с Монголией республике Тува не ощущались.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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