Решение о создании межпарламентской контактной группы по Украине было принято на сессии ПА ОБСЕ в июне 2014 года в Баку, но с тех пор она так и не начала работать, так как украинская делегация игнорировала это решение.
Как сообщается, речь шла о тех шагах, которые может предпринять ПА ОБСЕ в части содействия урегулированию социально-политического кризиса в Украине и "восстановлении мира в этой братской для нас стране".
Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который в настоящее время является постпредом Австрии в ООН, с большей долей вероятности может заменить швейцарку Хайди Тальявини в роли специального представителя ОБСЕ по Украине.
Северная Корея попросила правительство Монголии о продовольственной помощи, ожидая возможный недостаток продуктов питания в стране. Президент Монголии выразил надежду, что напряжение на Корейском полуострове скоро спадет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".