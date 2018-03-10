Скоро людей, которые подвергаются унижениям, гонениям и угрозам в своих странах, будет больше, чем все население Евросоюза, считает директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
Новый председатель ОБСЕ посетил Мариуполь, Нацбанк ограничил расчеты наличными, у нардепа Сергея Пашинского изъяли оружие и патроны, а президент Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа.
3-4 января 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область, сообщает МИД Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".