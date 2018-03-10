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    Себастьян Курц

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Много и еще больше. ЕС должен пересмотреть политику по беженцам
    10:31 27.12.2017
    259Мигранты штурмуют ЕС
    Скоро людей, которые подвергаются унижениям, гонениям и угрозам в своих странах, будет больше, чем все население Евросоюза, считает директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
    Парламентские выборы в Австрии. Агитационный плакат правонационалистической Партии свободы Австрии c портретом лидера Ханса-Кристиана Штрахе
    Правые на втором месте на выборах в Австрии
    07:55 17.10.2017
    178
    Еще не подсчитаны голоса, посланные по почте, но МВД уже сообщило о наборе Народной партией 31,4% голосов. За ними следуют "свободники", от которых немного отстают, но все же отстают социал-демократы.
    Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
    В Украине с оптимизмом восприняли победу консерваторов в Австрии
    02:53 16.10.2017
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    По словам президента Петра Порошенко, победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно побывал в Украине и хорошо знает украинскую тему.
    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
    Глава ОБСЕ прокомментировал заявления Захарченко о Малороссии
    23:30 18.07.2017
    637Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Себастьян Курц выразил обеспокоенность инициативами главы самопровозглашенной ДНР и призвал ополченцев Донбасса не ставить под угрозу выполнение минских соглашений.
    Местные жители стоят в очереди во время раздачи бесплатного хлеба в Донецке, Украина
    Конфликт в Донбассе. Около 4 млн украинцев нуждаются в гумпомощи - ОБСЕ
    12:31 27.06.2017
    223Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Глава МИД Австрии - страны-председателя в ОБСЕ - Себастьян Курц заявил, что насилие в Донбассе продолжается, и "ни о каком прекращении огня речи не идёт".
    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
    Глава МИД Австрии выступил за закрытие детсадов для мусульман
    02:47 22.06.2017
    129Мигранты штурмуют ЕС
    По мнению министра иностранных дел Австрии и действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца, такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.
    Павел Климкин и новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетили Донецкую область. Архивное фото
    Курц: ОБСЕ увеличивает число наблюдателей в Украине
    04:41 23.02.2017
    187Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Украина может получить контроль над границей в Донбассе в 2018 году
    08:03 19.01.2017
    1118Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Директор центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что даже при введении в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ восстановление контроля на украинской границей – неблизкая перспектива.
    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
    Вена за постепенное снятие санкций против РФ после выполнения "Минска" - Курц
    09:49 18.01.2017
    525США - Россия: санкции преткновения
    Себастьян Курц напомнил, что до сих пор было мало прогресса по выполнению минских соглашений, в связи с чем санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года.
    Себастьян Курц
    Председатель ОБСЕ в Москве обсудит ситуацию в Донбассе
    15:47 17.01.2017
    212Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что после визита в Киев посетит столицу РФ для проведения переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе.
    Петр Порошенко и Себастьян Курц
    Порошенко и Курц обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
    22:51 16.01.2017
    318Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как отмечается, президент приветствовал намерение Австрии усилить технические возможности СММ ОБСЕ, что значимо для возможностей контроля за соблюдением режима прекращения огня.
    Пожилые люди в Донбассе. Архивное фото
    Пенсионерам в Донбассе окажут поддержку - ОБСЕ
    12:47 12.01.2017
    1231
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который является действующим председателем ОБСЕ, отметил, что пожилые люди не имеют возможности выехать из зоны конфликта.
    Александр Вилкул о визите Себастьяна Курца в Донбасс. Видео
    Вилкул о визите нового главы ОБСЕ в Донбасс 
    03:18 05.01.2017
    2510Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь.
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
    Эксперт: конфликт в Донбассе стоит в приоритете для безопасности Европы
    23:39 04.01.2017
    172Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что конфликт в Донбассе является одним из самых горячих в европейском пространстве.
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
    Австрия выделит €2 млн гумпомощи жителям Донбасса
    12:58 04.01.2017
    318
    Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о гуманитарной помощи, находясь с визитом в Донбассе вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
    Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц и Павел Климкин в ходе визита в Донбасс
    Глава ОБСЕ: прекращение огня станет основой для выборов в Донбассе
    12:00 04.01.2017
    589Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Себастьян Курц на брифинге с Павлом Климкиным заявил, что необходимо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса, а работу миссии ОБСЕ можно улучшить.
    Климкин и новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетили Донецкую область
    Хроника 3 января: визит главы ОБСЕ в Донбасс, нововведения Нацбанка, взрыв в Сумах
    10:13 04.01.2017
    2744
    Новый председатель ОБСЕ посетил Мариуполь, Нацбанк ограничил расчеты наличными, у нардепа Сергея Пашинского изъяли оружие и патроны, а президент Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа.
    Себастьян Курц и Павел Климкин в Мариуполе. Видео
    Курц и Климкин в Мариуполе 
    04:36 04.01.2017
    470
    Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".
    Климкин и новый глава ОБСЕ посетили Донецкую область
    Визит Климкина и нового главы ОБСЕ в Донецкую область 
    19:10 03.01.2017
    1019Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    3-4 января 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область, сообщает МИД Украины.
    Надежда Савченко
    Савченко: глава ОБСЕ в Донбассе увидит, что войну пора заканчивать
    23:25 02.01.2017
    12049Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам внефракционного народного депутата Надежды Савченко, вооруженный конфликт в Донбассе не должен перейти в замороженный, так как "он никому не нужен".
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