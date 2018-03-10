Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который в настоящее время является постпредом Австрии в ООН, с большей долей вероятности может заменить швейцарку Хайди Тальявини в роли специального представителя ОБСЕ по Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.