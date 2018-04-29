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    Встреча Трампа и Ким Чен Ына: названы страны, куда они готовы прилететь

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    После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил ранее, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".
    Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Монголии или Сингапуре, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации.

    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Канал на Youtube YonhapnewsTV
    Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Ранее в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что его страна не получала официального запроса от Вашингтона или Пхеньяна стать местом встречи лидеров КНДР и США.

    Как отмечает телеканал, Трамп ранее заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, что в итоге в качестве места для проведения встречи лидеров США и КНДР рассматриваются две страны.

    Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

    После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил ранее, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".

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