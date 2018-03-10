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    Лаос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Бунт медиков под Минздравом Украины
    Фотоитоги 7 сентября: голодовка медиков, Обама в ЛНДР, стрельба в Одессе 
    18:26 07.09.2016
    805
    В Киеве против закрытия лечебных заведений протестуют медики, президент США Барак Обама прибыл с визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, а в Одессе в гостинице "Вилла ле Премьер" произошло вооруженное нападение.
    Обама в Лаосе
    Обама в ЛНДР: без обуви и с кокосом 
    16:30 07.09.2016
    833
    В качестве главы делегации США на Восточно-Азиатский саммит (ВАС), который состоится в четверг, прибыл президент США Барак Обама, ставший первым в истории американским главой государства, посетившим Лаос.
    Флаг КНДР
    КНДР опровергла сведения о казни перебежчиков, задержанных в Лаосе
    19:38 05.04.2015
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    Согласно информации, ориентированная на корейцев за рубежом газета поместила фотографии четырех из бывших перебежчиков, которые, по ее утверждениям, стали студентами.
    Флаг Китая
    Страны Азии создали альтернативу ВБ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
    12:23 24.10.2014
    237
    Предложение о создании банка было сделано год назад президентом Китая Си Цзиньпином в ходе встречи стран АТР.
    Ситуация в Таиланде
    СМИ: военные Таиланда заблокировали мост на границе с Лаосом
    15:24 23.05.2014
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    Военное правительство Таиланда заблокировало крупнейший мост на границе с Лаосом, сообщает интернет-газета Khao Sod. Мост Дружбы длиной в 1170 метров через реку Меконг соединяет Таиланд с Лаосом в районе города Нонгкхай.
    Вид на город Вьентьян. Архивное фото
    Церемонии кремации останков погибших в авиакатастрофе проходят в Лаосе
    12:10 19.05.2014
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    Траурные церемонии и кремация останков погибших в катастрофе правительственного самолета АН-74 проходят в понедельник в столице Лаоса Вьентьяне.
    Самолет. Архивное фото
    Семнадцать человек погибли, трое выжили в катастрофе АН-74 в Лаосе
    16:08 17.05.2014
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    Семнадцать человек погибли и трое выжили в катастрофе самолета АН-74 ВВС ЛНДР, говорится в официальном заявлении лаосского государственного новостного агентства КПЛ.
    Самолет АН-74 Lao Airlines
    Национальное ТВ Лаоса подтвердило факт катастрофы самолета АН-74
    09:46 17.05.2014
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    Национальное телевидение Лаоса в дневном выпуске новостей в субботу подтвердило факт катастрофы самолета АН-74 ТК 300 в провинции Сиенгкуанг.
    Самолет
    Источник: министры были в самолете, разбившемся в Лаосе
    09:21 17.05.2014
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    Глава Минобороны с супругой, министр общественной безопасности и мэр столицы Лаоса Вьентьяна находились на борту разбившегося в субботу в Лаосе самолета, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству страны.
    Военный транспортный самолет
    Источник: самолет с высокопоставленными военными разбился в Лаосе
    09:16 17.05.2014
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    Самолет ВВС Лаоса с высокопоставленными военными на борту потерпел крушение в субботу на севере страны, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны ЛНДР.
    Самолет ATR 72 компании Lao Airlines. Архивное фото
    Число жертв крушения самолета в Лаосе возросло до 44
    16:53 16.10.2013
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    Все 44 человека, включая пассажиров и членов экипажа, погибли в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 в Лаосе. Посольство РФ в Лаосе выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолета.
    Жертвами крушения самолета в Лаосе стали 39 человек
    15:37 16.10.2013
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    Жертвами крушения пассажирского самолета ATR 72 в Лаосе стали 39 чел. Инцидент произошел в среду около 16.00 по местному времени (12.00 по киевскому времени).
    Пассажирский самолет авиакомпании Lao Airlines упал в реку в Лаосе
    15:30 16.10.2013
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    Самолет ATR 72 авиакомпании Lao Airlines, выполнявший рейс из столицы Лаоса Вьентьяна в город Паксе, упал в реку Меконг. На борту лайнера могли находиться около 40 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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