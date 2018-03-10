В Киеве против закрытия лечебных заведений протестуют медики, президент США Барак Обама прибыл с визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, а в Одессе в гостинице "Вилла ле Премьер" произошло вооруженное нападение.
В качестве главы делегации США на Восточно-Азиатский саммит (ВАС), который состоится в четверг, прибыл президент США Барак Обама, ставший первым в истории американским главой государства, посетившим Лаос.
Военное правительство Таиланда заблокировало крупнейший мост на границе с Лаосом, сообщает интернет-газета Khao Sod. Мост Дружбы длиной в 1170 метров через реку Меконг соединяет Таиланд с Лаосом в районе города Нонгкхай.
Глава Минобороны с супругой, министр общественной безопасности и мэр столицы Лаоса Вьентьяна находились на борту разбившегося в субботу в Лаосе самолета, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству страны.
Все 44 человека, включая пассажиров и членов экипажа, погибли в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 в Лаосе. Посольство РФ в Лаосе выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".