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    Питон и кобра убили друг друга во время схватки

    (обновлено: )88221
    Фотограф обнаружил змей, когда они уже были мертвы. На фото видно, как кобра вонзила свои зубы в шею питона, а он обвил тугой хваткой ее туловище.
    Питон и кобра убили друг друга во время схватки
    imgur

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В интернете опубликован снимок, на котором запечатлены мертвые королевская кобра и сетчатый питон. Змеи убили друг друга в ходе схватки.

    Что делать если в унитазе поселилась змея. Звонить змеелову
    Facebook Snake Catcher Noosa
    Что делать, если в унитазе поселилась ядовитая змея. Звонить змеелову

    По словам автора фото, смертельный поединок произошел в Юго-Восточной Азии.

    Смотрите также: В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера

    Фотограф обнаружил змей, когда они были уже мертвы. На фото видно, как кобра вонзила свои зубы в шею питона. При этом он обвил тугой хваткой ее туловище.

    Ранее змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.

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