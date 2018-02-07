Питон и кобра убили друг друга во время схватки

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В интернете опубликован снимок, на котором запечатлены мертвые королевская кобра и сетчатый питон. Змеи убили друг друга в ходе схватки.

По словам автора фото, смертельный поединок произошел в Юго-Восточной Азии.

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Фотограф обнаружил змей, когда они были уже мертвы. На фото видно, как кобра вонзила свои зубы в шею питона. При этом он обвил тугой хваткой ее туловище.

Ранее змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.