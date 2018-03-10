507

Вечером 13 марта столицу Турции всколыхнул мощный взрыв: по информации местной полиции во время теракта погибли не менее 34 человека и более 125 получили ранения. Еще один теракт произошел накануне в Кот-д'Ивуаре – здесь погибли 16 человек.