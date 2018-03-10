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    Бангкок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Ресторан тетушки Фай в Бангкоке
    Уличная торговка едой из Таиланда получила мишленовскую звезду
    16:02 06.12.2017
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    Ресторанчик с маленькой кухней и столами на тротуаре принадлежит 70-летней продавщице тайской уличной еды Джей Фай.
    Мужчина поджог сам себя у посольства в Таиланде
    Акт самосожжения возле посольства в Таиланде 
    14:56 19.05.2017
    100
    Мужчина устроил акт самосожжения возле иранского посольства в столице Таиланда 19 мая. Пострадавший находится в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.
    В Бангкоке вспыхнул пожар в комплексе кинотеатров Major Cineplex
    Пожар в комплексе кинотеатров Major Cineplex в Бангкоке 
    22:03 28.07.2016
    33
    Три человека получили легкие травмы во время сильного пожара в кинокомплексе Major Cineplex в районе Пинклао в столице Таиланда, в результате которого частично обрушились четвертый и третий этажи здания кинокомплекса.
    Тайфун Непартак обрушился на столицу Таиланда
    Тайфун "Непартак" обрушился на столицу Таиланда 
    23:41 11.07.2016
    380Природные катаклизмы по всему миру.
    Столица Таиланда Бангкок попала в радиус действия тайфуна "Непартак". Ураган разрушил множество домов и объектов инфраструктуры. Количество пострадавших уточняется.
    На месте теракта в Анкаре
    Хроника 13 марта: теракт в Анкаре и нападения на отели Кот-д'Ивуара
    09:16 14.03.2016
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    Вечером 13 марта столицу Турции всколыхнул мощный взрыв: по информации местной полиции во время теракта погибли не менее 34 человека и более 125 получили ранения. Еще один теракт произошел накануне в Кот-д'Ивуаре – здесь погибли 16 человек.
    На месте происшествия в Бангкоке
    Люди, погибшие в здании банка в Бангкоке, умерли от недостатка кислорода
    08:12 14.03.2016
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    Как отмечается, принцип действия новой противопожарной системы основан на выбросе внутрь горящего помещения газа, который моментально связывает кислород в воздухе, выводя его из свободного состояния, и таким образом прекращает процесс горения.
    На месте происшествия в Бангкоке
    Не менее 8 человек погибли из-за химического отравления в банке Бангкока - СМИ
    07:50 14.03.2016
    946
    Инцидент произошел из-за поломок в системе химического пожаротушения в здании. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили следов возгорания, несмотря на предшествующие сообщения о том, что из подвала выбивается дым.
    Скорая помощь
    Число пострадавших при взрыве в Бангкоке возросло до 60
    10:00 05.03.2016
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    Большая часть пострадавших позже была выписана из больницы с незначительными травмами. Между тем 14 человек остались в медицинском учреждении для продолжения получения медицинской помощи.
    Таиланд
    При взрыве двигателя речного трамвая в Бангкоке пострадали 50 человек
    07:10 05.03.2016
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    Сообщается, что два человека из 50 раненых находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка топлива на борту.
    Таиланд
    Свыше 10 детей пострадали при обрушении навесной крыши в ТЦ Бангкока
    13:58 09.01.2016
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    Инцидент произошел во время празднования Дня ребенка в ТЦ "Сиам-Парагон" – популярном месте среди высшего класса Таиланда и одной из крупнейших торговых площадок Азии.
    Вид на Бангкок
    В Таиланде зафиксирована вспышка лихорадки денге
    12:52 13.11.2015
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    Причиной широкого распространения лихорадки в этом году стала задержка сезона дождей, которая стала причиной распространения комаров. Так, за месяц к врачам обратились семь тысяч человек.
    Метеорит в небе над Бангкоком в Таиланде
    Метеорит в небе над Бангкоком 
    12:32 03.11.2015
    289
    В небе над столицей Таиланда была замечена яркая вспышка от сгорания метеорита в атмосфере. Метеорит сгорел полностью.
    Теракт в деловом центре Бангкока
    Подозреваемый в теракте в Бангкоке сознался в передаче взрывчатки
    07:11 09.09.2015
    40Теракт в столице Таиланда
    По данным полиции, подозреваемый передал бомбу мужчине в желтой футболке, который положил взрывчатку рядом со святилищем в центре города.
    Огненный шар в Бангкоке
    Огненный шар в небе над Бангкоком 
    10:38 07.09.2015
    802
    По словам представителя планетария, очевидцы могли видеть пламя воздушного шара. Вместе с тем, сообщается также, что огненный шар мог быть космическим мусором, сгоревшим при попадании в атмосферу.
    Огненный шар в Бангкоке
    Огненный шар замечен в небе над Таиландом - СМИ
    10:23 07.09.2015
    719
    Как пишут местные СМИ, неизвестный объект мог быть метеоритом, однако представитель бангкокского планетария заявил, что сообщений о падении космического тела не поступало.
    Святилище Эравана в Бангкоке вновь открыто для доступа публики
    Храм в Бангкоке вновь открыт для посетителей после теракта 
    10:05 19.08.2015
    46Теракт в столице Таиланда
    Множество людей прибыли в святилище для совершения молитвы в память о погибших. Посетители индуистского храма разожгли благовония и возложили цветы. Подробнее смотрите в видео.
    На месте теракта в Таиланде
    В больницах после теракта в Таиланде остаются 63 человека
    08:56 19.08.2015
    88Теракт в столице Таиланда
    Официальный представитель правительства Таиланда генерал-майор Сансем Кеокамнет сообщил, что во вторник и утром в среду выписались из больниц 55 человек, которые пострадали при теракте.
    Теракт в деловом центре Бангкока
    Число погибших в теракте в Бангкоке граждан КНР достигло 6 человек
    07:06 19.08.2015
    60Теракт в столице Таиланда
    Еще один гражданин Китая по-прежнему числится пропавшим без вести, 22 гражданина КНР были госпитализированы.
    Теракт в деловом центре Бангкока
    Британка погибла во время теракта в Бангкоке
    15:28 18.08.2015
    115Теракт в столице Таиланда
    Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд осудил террористический акт в Бангкоке, назвав чудовищным гибель и ранения людей. Британское посольство в Таиланде помогает семье погибшей женщины.
    На месте теракта в Таиланде
    Новый взрыв прогремел в Бангкоке - агентство
    12:20 18.08.2015
    189Теракт в столице Таиланда
    Взрыв произошел возле станции метро в столице Таиланда. При чрезвычайном происшествии никто не пострадал, сообщила СМИ местная полиция.
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