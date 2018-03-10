Три человека получили легкие травмы во время сильного пожара в кинокомплексе Major Cineplex в районе Пинклао в столице Таиланда, в результате которого частично обрушились четвертый и третий этажи здания кинокомплекса.
Вечером 13 марта столицу Турции всколыхнул мощный взрыв: по информации местной полиции во время теракта погибли не менее 34 человека и более 125 получили ранения. Еще один теракт произошел накануне в Кот-д'Ивуаре – здесь погибли 16 человек.
Как отмечается, принцип действия новой противопожарной системы основан на выбросе внутрь горящего помещения газа, который моментально связывает кислород в воздухе, выводя его из свободного состояния, и таким образом прекращает процесс горения.
Инцидент произошел из-за поломок в системе химического пожаротушения в здании. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили следов возгорания, несмотря на предшествующие сообщения о том, что из подвала выбивается дым.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".