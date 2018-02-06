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    Азиатские фондовые индексы рухнули вслед за Доу-Джонсом

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    Падения на финансовых рынках Азии сказалось и на биржах Лондона, Франкфурта и Парижа, где падение индексов достигало 3%.
    Сотрудник в офисе биржи
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Азиатские финансовые рынки открылись падением во вторник, так как инвесторы сбрасывали акции после рекордного падения американского рынка за последние годы.

    Денежные купюры гривны Украины
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    Утром японский индекс Nikkei 225 снизился на 7%, но вскоре частично восстановил утраченные позиции. В итоге падение составило 4,7%.

    В Гонконге индекс Hang Seng упал на 1649,8 пункта или 5,12%, индекс Южной Кореи Kospi сократился на 2,6%. Фондовый индекс Австралии S&P/ASX 200 потерял 3,2%, сообщает ВВС.

    Ситуация на рынках в Азии, как правило, меняется в соответствии с тенденциями в США.

    Ситуация сказалась и на биржах Лондона, Франкфурта и Парижа, где падение индексов достигало 3%.

    Основные фондовые индексы США по итогам понедельника, 5 февраля, рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

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    По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

    Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

    Ранее в понедельник сообщалось, что цена на нефть начала резко снижаться

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