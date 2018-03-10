Лидеры экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в четверг саммит по вопросам Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходивший в столице Филиппин, совместной декларацией.
Посол Китая в США Цуй Тянькай, говоря об отношениях КНР и США, отметил, что "в последние годы у нас было много успешных контактов на высоком уровне. Мы очень хотим, чтобы такие контакты продолжились и в этом году".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".