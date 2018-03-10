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    Азиатско-Тихоокеанский регион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Председатель правительства РФ Д.Медведев принимает участие в форуме АТЭС на Филиппинах
    Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Итоги
    11:20 20.11.2015
    349
    Лидеры экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в четверг саммит по вопросам Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходивший в столице Филиппин, совместной декларацией.
    Флаг Китая
    Пекин и Вашингтон ведут переговоры о визите главы КНР в США
    06:05 09.02.2015
    72
    Посол Китая в США Цуй Тянькай, говоря об отношениях КНР и США, отметил, что "в последние годы у нас было много успешных контактов на высоком уровне. Мы очень хотим, чтобы такие контакты продолжились и в этом году".
    Туристы, архивное фото
    Мировой туризм за полгода вырос почти на 5%
    09:38 03.10.2014
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    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, туризм увеличился на 4.6%, такие данные обнародовали во Всемирной туристической организации.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Биржи АТР открылись снижением на опасениях по поводу Украины
    06:24 07.05.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 7 мая, снижением на опасениях по поводу событий в Украине, свидетельствуют данные бирж.
    Ришар Гаске.
    Французский теннисист Гаске вошел в топ-10 рейтинга АТР
    10:31 07.04.2014
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    Француз Ришар Гаске поднялся на десятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого вышла в понедельник.
    Работа фондовой биржи
    Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении напряженности вокруг Украины
    13:14 26.03.2014
    6Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги среды преимущественно ростом на фоне ослабления напряженности вокруг ситуации в Украине.
    Торговая система. Архивное фото
    Биржи АТР открылись ростом на новостях по Крыму
    08:35 19.03.2014
    7Референдум в Крыму
    Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в первые минуты торгов среды, 19 марта, продемонстрировали положительную динамику на фоне новостей по Крыму, свидетельствуют данные торгов.
    Работа фондовой биржи
    Биржи АТР открылись ростом на ожидании разрешения ситуации в Украине
    08:24 18.03.2014
    11
    Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в первые минуты торгов вторника, 18 марта, продемонстрировали положительную динамику на фоне сообщений о мягких санкциях против России.
    Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
    "Газпром" может нарастить экспорт газа в страны АТР до уровня Европы
    15:43 15.05.2013
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    В 2013 году "Газпром" ожидает роста экспорта газа в Европу на 9,4% - до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - на 15,7%, до 74,5 миллиарда кубометров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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