Многие горожане были недовольны, что "пришли и ждали несколько часов зря" и им "не дали проститься с президентом, который очень много сделал для страны". Горожане в основном разошлись, чтобы помянуть президента дома.
Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти Каримова, S&P заявило о крайне высокой вероятности дефолта Киева, Рада обратилась к G20 по поводу РФ, Путин напомнил о Львове, "который был частью Польши".
От самого аэропорта до центра Самарканда вытянулась цепь встречающих. Большинство мужчин были в черных штанах и белых рубашках. Многие принесли цветы. Женщины в основном в национальных платьях. Многие собравшиеся не могли сдержать слез.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".