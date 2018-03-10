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    Самарканд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Паломники в Мекке
    Паломник в Мекку пытался вывезти опий и около $6 тыс
    08:45 19.08.2017
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    Как стало известно, у гражданина Узбекистана Шамши Ахророва было обнаружено 72 грамма опия и 5722 доллара США, а также валюта других государств.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    Милиция после похорон Каримова вытеснила толпу из центра Самарканда
    17:27 03.09.2016
    35262Узбекистан. Итоги выборов президента
    Многие горожане были недовольны, что "пришли и ждали несколько часов зря" и им "не дали проститься с президентом, который очень много сделал для страны". Горожане в основном разошлись, чтобы помянуть президента дома.
    Прощание с президентом Узбекистана И. Каримовым
    Ислама Каримова похоронили в Самарканде
    14:00 03.09.2016
    773Узбекистан. Итоги выборов президента
    Ранее в центре Самарканда, на исторической площади Регистан, прошла церемония прощания с президентом. На площади присутствовали несколько тысяч горожан, а также официальные делегации.
    Ташкентцы проводили в последний путь Ислама Каримова
    В Самарканде попрощались с Каримовым
    13:03 03.09.2016
    1022Узбекистан. Итоги выборов президента
    После завершения церемонии прощания тело президента, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения.
    Президент Узбекистана Ислам Каримов
    Хроника 2 сентября: cмерть Каримова, неизбежный дефолт Киева
    10:58 03.09.2016
    20095Узбекистан. Итоги выборов президента
    Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти Каримова, S&P заявило о крайне высокой вероятности дефолта Киева, Рада обратилась к G20 по поводу РФ, Путин напомнил о Львове, "который был частью Польши".
    Траурный кортеж с телом Ислама Каримова
    Тысячи жителей Самарканда встречали кортеж с телом Каримова
    10:16 03.09.2016
    1727Узбекистан. Итоги выборов президента
    От самого аэропорта до центра Самарканда вытянулась цепь встречающих. Большинство мужчин были в черных штанах и белых рубашках. Многие принесли цветы. Женщины в основном в национальных платьях. Многие собравшиеся не могли сдержать слез.
    Ислам Каримов. Архивное фото
    Ислама Каримова похоронят 3 сентября в Самарканде
    20:05 02.09.2016
    176Узбекистан. Итоги выборов президента
    Комиссию по организации похорон президента Узбекистана Ислама Каримова возглавит премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его похоронят в соответствии с мусульманскими обычаями.
    Самолет. Архивное фото
    Госавианадзор Узбекистана подтвердил закрытие аэропорта Самарканда
    17:17 02.09.2016
    208Узбекистан. Итоги выборов президента
    Представитель Госавианадзора Узбекистана подтвердил, что в субботу, 3 сентября, аэропорт будет закрыт. Но он не смог назвать причину закрытия аэропорта.
    Вид города Самарканда
    Аэропорт Самарканда в субботу не будет принимать и отправлять самолеты
    16:04 02.09.2016
    206Узбекистан. Итоги выборов президента
    Как известно, Самарканд является родным городом президента Узбекистана Ислама Каримова, который, как сообщалось в пятницу утром, находится в критическом состоянии.
    Туристы, архивное фото
    Мировой туризм за полгода вырос почти на 5%
    09:38 03.10.2014
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    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, туризм увеличился на 4.6%, такие данные обнародовали во Всемирной туристической организации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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