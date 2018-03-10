Телеканал TV One представил трейлер фильма о Бобби Кристине Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Короткий видеоролик начинается с новости 2015 о том, что Бобби Браун нашли без сознания в ванной своего дома.
На торгах дома Heritage в Беверли-Хиллз 24-25 июня появятся статуэтка "Эмми", рабочий сценарий Хьюстон к фильму "В ожидании выдоха" 1995 года, костюмы исполнительницы с различных гастрольных туров и даже американский паспорт.
Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
Супруг 21-летней Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".