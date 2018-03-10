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    Уитни Хьюстон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон
    В сети появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон 
    17:06 01.09.2017
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    Телеканал TV One представил трейлер фильма о Бобби Кристине Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Короткий видеоролик начинается с новости 2015 о том, что Бобби Браун нашли без сознания в ванной своего дома.
    Концерт Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Музыкальные премии Уитни Хьюстон будут проданы с аукциона
    02:10 04.06.2016
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    На торгах дома Heritage в Беверли-Хиллз 24-25 июня появятся статуэтка "Эмми", рабочий сценарий Хьюстон к фильму "В ожидании выдоха" 1995 года, костюмы исполнительницы с различных гастрольных туров и даже американский паспорт.
    Прощание с дочерью Уитни Хьюстон Бобби Кристиной Браун
    Прощание с дочерью Уитни Хьюстон 
    18:20 02.08.2015
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    В субботу в объединенной методистской церкви Святого Джеймса в штате Джорджия состоялось отпевание дочери известной американской певицы Уитни Хьюстон Бобби Кристины Браун.
    В США умерла единственная дочь Уитни Хьюстон
    В США умерла единственная дочь Уитни Хьюстон 
    10:21 27.07.2015
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    Единственная дочь известной американской певицы Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун скончалась в воскресенье в больнице штата Джорджия на 23 году жизни. Подробнее смотрите в видео.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон скончалась в США на 23 году жизни
    04:24 27.07.2015
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    Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
    Бобби Кристина Браун. Архивное фото
    Дочь американской певицы Уитни Хьюстон вышла из комы
    03:59 20.04.2015
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    Супруг 21-летней Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Находящуюся в коме дочь Уитни Хьюстон перевели на дыхание через трахею
    04:20 20.02.2015
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    Единственной дочери покойной певицы сделали трахеотомию для стимуляции дыхания в течение длительного времени. Девушка находится в коме с 31 января.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон отключат от систем жизнеобеспечения
    17:31 10.02.2015
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    Отключение Бобби Кристины от системы жизнеобеспечения планируется на 11 февраля - день третьей годовщины смерти Уитни Хьюстон.
    Шприц. Архивное фото
    Дочь певицы Уитни Хьюстон госпитализирована
    22:43 31.01.2015
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    Бобби Кристину доставили в госпиталь North Fulton города Розуэлл после того, как ее обнаружили в бессознательном состоянии. Врачам удалось спасти девушку. Детали инцидента уточняются.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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