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    Бобби Кристина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Бойфренд дочери Уитни Хьюстон должен выплатить ее семье $36 млн
    01:22 18.11.2016
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    Юристы, представляющие правопреемников Бобби Кристины подали в суд на молодого человека, утверждая, что именно он дал девушке "токсичную смесь". Судья в штате Джорджия автоматически удовлетворил требования истцов.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Судебный запрет наложен на оглашение причин смерти дочери Уитни Хьюстон
    02:11 28.09.2015
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    Бобби Кристина Браун скончалась 26 июля в больнице штата Джорджия на 23-м году жизни, последние несколько месяцев она провела в коме. Бойфренд Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон похоронили под музыку матери
    05:41 02.08.2015
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    Во время церемонии звучала музыка Уитни Хьюстон. А последней песней похорон стала "Jesus Loves Me". Отец девушки Бобби Браун не стал выступать на похоронах, ограничившись запиской со словами: "Я тоже всегда буду любить тебя".
    Бобби Кристина Браун. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон похоронят рядом с матерью на кладбище в Нью-Джерси
    02:51 29.07.2015
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    Бобби Кристина Браун скончалась в воскресенье в больнице штата Джорджия на 23-м году жизни, последние несколько месяцев она провела в коме. Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон скончалась в США на 23 году жизни
    04:24 27.07.2015
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    Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Состояние дочери Уитни Хьюстон продолжает ухудшаться, ее перевели в хоспис
    23:55 24.06.2015
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    Супруг 21-летней Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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