Юристы, представляющие правопреемников Бобби Кристины подали в суд на молодого человека, утверждая, что именно он дал девушке "токсичную смесь". Судья в штате Джорджия автоматически удовлетворил требования истцов.
Бобби Кристина Браун скончалась 26 июля в больнице штата Джорджия на 23-м году жизни, последние несколько месяцев она провела в коме. Бойфренд Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января.
Во время церемонии звучала музыка Уитни Хьюстон. А последней песней похорон стала "Jesus Loves Me". Отец девушки Бобби Браун не стал выступать на похоронах, ограничившись запиской со словами: "Я тоже всегда буду любить тебя".
Бобби Кристина Браун скончалась в воскресенье в больнице штата Джорджия на 23-м году жизни, последние несколько месяцев она провела в коме. Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января.
Супруг Бобби Кристины обнаружил ее без сознания в заполненной водой ванне 31 января. Девушка была доставлена в госпиталь в Атланте, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.