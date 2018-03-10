Телеканал TV One представил трейлер фильма о Бобби Кристине Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Короткий видеоролик начинается с новости 2015 о том, что Бобби Браун нашли без сознания в ванной своего дома.
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своем YouTube-канале финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Запланировано, что в украинский прокат фильм выйдет 30 марта.
Режиссер американского фэнтези-фильма "Варкрафт" Данкан Джонс и исполнитель главной роли Роберт Казински представят картину в рамках промотура в Москве на международном киберспортивном турнире Epicenter в воскресенье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".