наверх
10.03.201809:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    трейлер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон
    В сети появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон 
    17:06 01.09.2017
    238
    Телеканал TV One представил трейлер фильма о Бобби Кристине Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Короткий видеоролик начинается с новости 2015 о том, что Бобби Браун нашли без сознания в ванной своего дома.
    Трейлер украинской комедии Ржака
    Появился трейлер украинской комедии "Ржака" 
    17:14 19.04.2017
    203
    В сети появился трейлер украинской комедии под названием "Ржака", режиссером которой выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером - режиссер фильма "Моя бабушка Фанни Каплан" Елена Демьяненко.
    Вышел второй трейлер фильма Мумия
    Вышел новый трейлер фильма "Мумия" 
    13:59 03.04.2017
    224
    На канале Universal Pictures размещен второй трейлер фильма "Мумия". Премьера в США назначена на 9 июня 2017 года. В главных ролях — Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис.
    Вышел трейлер Планета обезьян: Война
    Вышел трейлер "Планета обезьян: Война" 
    13:21 31.03.2017
    105
    Компания 20th Century Fox опубликовала второй официальный трейлер картины "Планетa обезьян: Война". За сутки трейлер посмотрели более 2 миллионов пользователей.
    Человек-Паук: возвращение домой - второй трейлер
    Вышел второй трейлер нового "Человека-паука" 
    10:11 29.03.2017
    152
    Студия Marvel Entertainment выложила второй трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса, главную роль в котором исполнил Том Холланд.
    Финальный трейлер фильма Призрак в доспехах
    Вышел финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах" 
    13:09 28.03.2017
    122
    Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своем YouTube-канале финальный трейлер фильма "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Запланировано, что в украинский прокат фильм выйдет 30 марта.
    Новый трейлер фильма с Бандерасом Черная бабочка
    Вышел новый трейлер фильма с Бандерасом "Черная бабочка" 
    14:15 22.03.2017
    108
    В сети появился трейлер фильма с Антонио Бандерасом "Черная бабочка". В фильме главный герой, писатель Пол, пытается забыть о своих неудачах с помощью алкоголя, однако позднее встречает незнакомца.
    Трейлер фильма Трансформеры
    Вышел новый трейлер фильма "Трансформеры 5" 
    14:13 13.03.2017
    86
    Сообщается, что выход фантастического боевика "Трансформеры: Последний рыцарь" запланирован на 22 июля. Режиссером ленты выступил Майкл Бэй.
    Трейлер фильма-катастрофы Геошторм
    Трейлер фильма-катастрофы "Геошторм" 
    15:48 10.03.2017
    112
    Студия Warner Bros. Pictures Ukraine на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма-катастрофы "Геошторм" режиссера Дина Девлина, главную роль в фильме сыграл Джерад Батлер.
    Трейлер к фильму Волынь. Видео
    В сети появился трейлер к польскому фильму о Волынской трагедии 
    05:11 03.10.2016
    1384Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    В интернете появился трейлер польского фильма "Волынь", посвященного событиям Волынской трагедии. По словам режиссера картины Войцеха Смажовского, фильм будет бурлить эмоциями.
    Первый тизер-трейлер Красавицы и чудовища покоряет интренет. Видео
    Первый тизер-трейлер "Красавицы и чудовища" покоряет интернет 
    20:56 25.05.2016
    384
    Первый тизер-трейлер "Красавицы и чудовища" установил абсолютный рекорд по просмотрам в сети за сутки. Суммарное количество просмотров на разных ресурсах за 24 часа составило 91,8 миллиона.
    Новый трейлер к фильму Варкрафт. Видео
    Новый трейлер к фильму "Варкрафт" 
    06:11 15.05.2016
    1225
    Режиссер американского фэнтези-фильма "Варкрафт" Данкан Джонс и исполнитель главной роли Роберт Казински представят картину в рамках промотура в Москве на международном киберспортивном турнире Epicenter в воскресенье.
    Первый официальный трейлер шестого сезона сериала Игра престолов. Видео
    Первый официальный трейлер шестого сезона сериала "Игра престолов" 
    03:15 09.03.2016
    353
    Первый официальный трейлер шестого сезона сериала "Игра престолов" опубликован в интернете на странице проекта в Facebook. Всего в популярном шоу будет восемь сезонов.
    Трейлер фильма Стартрек: Бесконечность
    В сети появился трейлер фильма "Стартрек: Бесконечность"
    22:44 15.12.2015
    309
    Премьера ленты "Стартрек: Бесконечность" ("Звездный путь 3") назначена на 7 июля 2016 - в день 50-летия показа первого эпизода сериала "Звездный путь" на американском телевидении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги