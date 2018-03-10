Новость о том, что премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на миллионы гривен предприятию, владельцем которого является его жена, вызвала небывалый ажиотаж не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях.
Председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что система оплаты налога на недвижимость заработает через 3-4 года, потому что в ГФС не хватает сотрудников, чтобы обработать весь объем информации.
Новостройки по количеству квартир, введенных в эксплуатацию, побили рекорды докризисного 2008 года. Появились и новшества: в Киеве застройщики предлагают "общежития": квартирки чуть больше советских "гостинок".
По официальной информации полиции, в ходе операции были задержаны 11 человек, "большинство из них граждане России и Украины". Их подозревают в незаконных операциях с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 миллионов евро.
Несмотря на нестабильную и напряжённую обстановку в ДНР, сохраняющуюся угрозу возобновления активных боевых действий, рынок недвижимости в регионе не замер – квартиры в Донецке сдают, продают и покупают.
Президент Лиги экспертов Украины Светлана Бовсуновская отметила, что падение цен на недвижимость в столице составило 20%. Она считает, что не стоит ждать позитивной динамики рынка ни в 2016 году, ни в следующем.
Не все жилье, которые строится в Киеве – потом сдается в эксплуатацию, это маркетинговый ход компаний, которые занимаются недвижимостью в Киеве, сообщил вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.
В Украине открыли доступ к имущественному реестру. В Минюсте эту инициативу назвали "хорошим антикоррупционным контролем", позволяющим открыть данные о собственности госслужащих. Как отреагировали на это новшество украинцы в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".