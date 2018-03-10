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    недвижимость

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Винницкий формат. Высокие отношения премьера Гройсмана со своей женой
    14:16 04.01.2018
    3443
    Новость о том, что премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на миллионы гривен предприятию, владельцем которого является его жена, вызвала небывалый ажиотаж не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Первая ракетка Украины купила дом в Англии
    15:59 24.11.2017
    396
    По словам первой ракетки Украины Элины Свитолиной, ей нужно свое место, где хорошо и психологически комфортно, тем более, что в Англии она бывает чаще, чем в других странах, и тренируется там же.
    Самый дорогой дом в Китае
    Озеро с туманом и 32 спальни. Как выглядит самый дорогой дом Китая 
    13:15 08.11.2017
    517
    Самый дорогой дом Китая стоит 149 миллионов долларов. Он воистину поражает воображение роскошью и потрясающим дизайном.
    Новое жилье
    Украинцы массово скупают в Польше недвижимость - эксперт
    04:26 13.08.2017
    2809
    Глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире "ГС" отметил, что украинцы предпочитают покупать в Польше как первичное жилье, так и вторичное.
    Строительство в Киеве
    Кудояр: налог на недвижимость в Киеве не платят 90% собственников
    23:36 18.04.2017
    370
    Председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что система оплаты налога на недвижимость заработает через 3-4 года, потому что в ГФС не хватает сотрудников, чтобы обработать весь объем информации.
    Анатолий Топал
    Евровидение-2017: желающие заработать на жилье останутся ни с чем – Топал
    17:05 09.04.2017
    1555Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Международный песенный конкурс в Киеве посетят около 20 тысяч иностранцев. Где будут жить гости столицы, в эфире "ГС" рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных риэлторов Анатолий Топал.
    Застройка в Киеве. Архивное фото
    Мистика на рынке недвижимости: застройщики ставят рекорды в кризис
    16:02 09.02.2017
    1827Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Новостройки по количеству квартир, введенных в эксплуатацию, побили рекорды докризисного 2008 года. Появились и новшества: в Киеве застройщики предлагают "общежития": квартирки чуть больше советских "гостинок".
    Председатель совета директоров компании Уралкалий Дмитрий Рыболовлев
    Российский миллиардер сносит дом во Флориде, купленный у Трампа - СМИ
    03:59 29.08.2016
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    Владение находится в округе Палм-Бич. Сделка до сих пор считается самой крупной продажей жилой недвижимости на территории города. Как отмечает газета, теперь это "самый дорогой снос".
    Степан Черновецкий. Архивное фото
    Полиция Каталонии не раскрывает имена задержанных граждан РФ и Украины
    23:27 12.07.2016
    320
    По официальной информации полиции, в ходе операции были задержаны 11 человек, "большинство из них граждане России и Украины". Их подозревают в незаконных операциях с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 миллионов евро.
    Ситуация в Донецке летом 2016 года
    Рынок недвижимости Донецка: спрос рождает предложение
    11:56 10.07.2016
    5487
    Несмотря на нестабильную и напряжённую обстановку в ДНР, сохраняющуюся угрозу возобновления активных боевых действий, рынок недвижимости в регионе не замер – квартиры в Донецке сдают, продают и покупают.
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    В Украине вступил в силу закон о налоге на недвижимость
    13:08 01.07.2016
    7474Тарифные протесты.
    Местные советы имеют право самостоятельно определить процентную ставку налога (от 0 до 3% от минимальной зарплаты) и площадь недвижимости, которая налогом не облагается.
    Обзор цен на квартиры в Киеве и пригороде. Инфографика
    Обзор цен на квартиры в Киеве и пригороде 
    15:26 26.05.2016
    1789
    Стоимость квадратного метра в новостройках Киева и пригорода за последний год не значительно снизилась - с 24 тысяч гривен до 22,5 тысячи гривен. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    Недвижимость в Киеве за год рекордно подешевела - Бовсуновская
    12:59 04.03.2016
    2386
    Президент Лиги экспертов Украины Светлана Бовсуновская отметила, что падение цен на недвижимость в столице составило 20%. Она считает, что не стоит ждать позитивной динамики рынка ни в 2016 году, ни в следующем.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду приобрел отель в Монте-Карло за €140 млн - СМИ
    14:16 27.01.2016
    116
    О том, что один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes Криштиану Роналду приобрел отель, сообщила британская компания, занимающаяся недвижимостью.
    Новое жилье
    Кабмин планирует увеличить налог на недвижимость в два раза - эксперт
    19:53 30.12.2015
    885Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Президент Лиги экспертов Украины Светлана Бовсуновская рассказала, что за счет налога на недвижимость не удастся обновить жилой фонд страны, данный налог только "ударит" по среднему классу.
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    Эксперт: рынок недвижимости – зеркало экономического состояния Украины
    20:37 14.12.2015
    1600Экономический кризис
    Не все жилье, которые строится в Киеве – потом сдается в эксплуатацию, это маркетинговый ход компаний, которые занимаются недвижимостью в Киеве, сообщил вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.
    Киевская городская государственная администрация
    Никонов: вся муниципальная недвижимость видна на сайте КГГА
    20:37 22.10.2015
    83Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В столице очень много нелегальных парковочных площадок и заправочных станций. Таким образом, действие нелегальных компаний убивает законный бизнес, отметил заместитель главы КГГА Игорь Никонов.
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    Обзор соцсетей: недвижимость на ладони
    17:16 06.10.2015
    519
    В Украине открыли доступ к имущественному реестру. В Минюсте эту инициативу назвали "хорошим антикоррупционным контролем", позволяющим открыть данные о собственности госслужащих. Как отреагировали на это новшество украинцы в соцсетях?
    Киевские новостройки
    Эксперт рекомендует не приобретать жилье на первичном рынке
    19:53 04.10.2015
    798
    По мнению эксперта, очень высокий риск ничего не получить. Если же человек попал в такую ситуацию, необходимо подойти к юристам, которые специализируются на этих вопросах.
    Новое жилье
    Кравец о новом виде мошенничества на рынке недвижимости
    17:34 04.10.2015
    1284
    Предварительный договор при покупке жилья на первичном рынке недвижимости не возлагает ответственность на застройщиков. Адвокат Ростислав Кравец сообщил, что этим все активнее пользуются мошенники.
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