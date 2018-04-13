Праздник на сотни тысяч. СМИ рассказали, как Коломойский отметил юбилей

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. На празднование 55-го дня рождения олигарха Игоря Коломойского, который он отмечал 13 февраля этого года, в швейцарскую Женеву прилетали украинские бизнесмены, народные депутаты и шоумены. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Съемочной группе проекта удалось зафиксировать среди гостей, в частности, народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Евгения Геллера, недавно российского, а ныне украинского предпринимателя Павла Фукса, бизнесменов братьев Суркисов, экс-заместителя губернатора Днепропетровской области Святослава Олийныка, шоумена и руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, которая сотрудничает с телеканалом Коломойского "1+1".

Празднование происходило в ресторане Parc des eaux vives на берегу Женевского озера. Журналисты нашли его благодаря фотографиям гостей мероприятия в Instagram.

"Схемы" / "Радио Свобода" Фотография с празднования юбилея Игоря Коломойского

Среди гостей последними на празднике остались экс-заместитель бывшего губернатора Днепропетровской области Коломойского Святослав Олийнык и народный депутат от группы "Возрождение" Евгений Геллер.

Позже журналисты обратились к администрации ресторана с просьбой посчитать, сколько будет стоить отметить праздник в таком же формате, как 13 февраля, когда праздновал Коломойский.

Согласно данным, которые прислала администрация ресторана, празднование было рассчитано на 100 гостей. Стоимость питания гостей и обслуживание официантов составила 23,175 швейцарских франков (примерно 625 тыс грн). Лицо, на чье имя заказывали праздник, имело такую ​​же фамилию, что и сестра Коломойского.

"Схемы" / "Радио Свобода" Счет за празднование юбилея Игоря Коломойского

Сам олигарх в комментарии проекту заявил, что не потратил на него "ни копейки".

Ранее сообщалось, что олигархи Коломойский и Геннадий Боголюбов тайно встретились в Женеве с экс-главой администрации президента Украины Петрна Порошенко Борисом Ложкиным.