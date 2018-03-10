По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
Сумма исковых требований российской компании "Газпром" к "Нафтогазу" выросла до 29 миллиардов долларов. Эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич заявил, что, скорее всего стороны найдут компромиссное решение, а полностью долг выплачен не будет.
С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
Глава российского газового концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что сидка на газ для Украины прекращает действие с 1 апреля. РФ также потребовала от Украины погашения долга в размере 2 миллиарда 440 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".