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С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.