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    Международный арбитражный суд Стокгольма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    01:29 04.12.2017
    1250Днепр, Львов: взрывные события
    По информации юриста Андрея Портнова, владелец "Житомирской кондитерской фабрики" Игорь Бойко подал иск против Украины в Международный арбитражный суд и "обратился в Трибунал с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи".
    Нафтогаз Украины
    Решение по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзиту ожидается через год
    10:07 15.01.2016
    430Газ из России: "зимний пакет".
    Российский газовый монополист сообщил, что в Стокгольме в сентябре 2016 года пройдут устные слушания по иску "Нафтогаза". Окончательное решение суда будет уже в 2017 году.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" и "Газпром" увеличили суммы взаимных исков в Стокгольме
    01:27 27.11.2015
    460Газ из России: "зимний пакет".
    Общая сумма исков "Нафтогаза" к "Газпрому" выросла до 25,7 миллиардов долларов. В то же время сумма исков "Газпрома" к "Нафтогазу" составляет теперь около 29,8 миллиарда долларов.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" ждет решений суда по спорам с "Газпромом" до конца 2016 г
    17:54 13.10.2015
    208
    По словам заместителя председателя правления украинской компании, уже пройден 3/5 судебной процедуры. "Нафтогаз" ожидает решения по условиям поставок газа согласно контракту 2009 года.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" увеличит транзитные иски к "Газпрому" в Стокгольме
    16:32 29.09.2015
    444Газ из России: "зимний пакет".
    "Нафтогаз Украины" настаивает, что оговоренный объем транзита в 2009-2013 годах должен был составлять 110 миллиардов кубометров, а по факту он был меньше на 16 млрд кубов.
    Рабочий на газораспределительной станции
    Эксперт: есть договор с "Газпромом", который мы должны выполнять
    18:30 18.09.2015
    416Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По словам Валерия Боровика, суд не сможет нарушить права поставщика, в данном случае "Газпрома", ведь есть договор, который мы должны выполнять.
    Здание Газпрома в Москве
    Марунич об иске "Газпрома" к "Нафтогазу" на 29 млрд долл
    09:47 17.08.2015
    1415Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Сумма исковых требований российской компании "Газпром" к "Нафтогазу" выросла до 29 миллиардов долларов. Эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич заявил, что, скорее всего стороны найдут компромиссное решение, а полностью долг выплачен не будет.
    Здание Газпрома в Москве
    "Газпром" в июне уточнил сумму иска к "Нафтогазу" до $29,2 млрд
    12:49 14.08.2015
    192
    В отчете российской компании уточняется, что 12 июня 2015 года "Газпром" представил в арбитраж отзыв на иск "Нафтогаза Украины" и встречное исковое заявление с уточненной суммой требований.
    Главный офис Газпрома в Москве
    "Газпром" в июне подал уточненный иск к "Нафтогазу" на сумму $29,2 млрд
    12:15 14.08.2015
    236
    Как сообщается в отчете российской компании, уточненный иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" был подан в Стокгольмский арбитражный суд в июне текущего года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Сложные поставки. Скидка на газ как путь к компромиссу
    12:57 01.04.2015
    2374Газ из РФ. "Летний пакет"
    С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
    Нафтогаз Украины
    Стокгольмский арбитраж не стал консолидировать иски "Нафтогаза" к "Газпрому"
    20:18 30.03.2015
    1326Газ из РФ. "Летний пакет"
    В отчете "Газпрома" по РСБУ за 2014 год отмечается, что "Нафтогаз" требует задним числом пересмотреть цену на газ и взыскать с "Газпрома" все переплаты, полученные с мая 2011 года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Землянский: "Газпром" согласится на продление "зимнего пакета"
    19:22 30.03.2015
    239
    "Газпром", скорее всего, согласится на предложение "Нафтогаза" о продлении "зимнего пакета" до конца следующего осенне-зимнего периода, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
    Газопровод на территории ТЭЦ. Архивное фото
    Четыре главных вопроса на переговорах Украины и РФ по газу
    12:35 19.03.2015
    1257Переговоры по газу: Украина - РФ
    Еврокомиссия согласовала трехстороннюю встречу Украины, ЕС и России по поставкам российского газа с 1 апреля, переговоры состоятся 20 марта. Но мнения Украины и РФ по газовому контракту расходятся.
    Газопровод на территории ТЭЦ. Архивное фото
    Тугой газовый узел и будущее Украины – транзитера газа
    16:05 27.02.2015
    3052Ситуация в экономике Украины
    Будущее газового транзита Украины довольно сложно прогнозировать. "Газпром" уже заявил, что планирует прекратить транзит газа через Украину в 2019 году.
    Газпром
    "Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по "Нафтогазу" в 2016 году
    15:41 13.02.2015
    186Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Как ожидается, арбитраж вынесет решение по встречным искам с "Нафтогазом" в конце июня 2016 года.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" потратит 2,7 млн евро на юристов в судебных тяжбах с "Газпромом"
    17:56 12.02.2015
    160Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    "Нафтогаз" требует обязать "Газпром" выплатить ей компенсацию за непредоставленные для транзита объемы газа в сумме 3,2 миллиарда долларов.
    Компрессорная станция
    Транзитно-газовая изоляция Украины: от мифа к реальности
    16:36 30.01.2015
    4768Переговоры по газу: Украина - РФ
    "Газпром" планирует прекратить в 2019 году транзит газа по территории Украины. К этому времени закончится срок действия двух контрактов. Сохранит ли Украина статус страны-транзитера, не знает никто.
    Пресс-конференция Арсения Яценюка, 30 декабря 2014
    Яценюк дал ответ "Газпрому" по долгу в $2,5 млрд
    13:03 21.01.2015
    1780
    Премьер-министр Украины заявил, что "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и что требования российской стороны относят к компетенции суда.
    Трубопровод. Архивное фото
    Цена газа для Украины станет ниже из-за падения цен на нефть – эксперты
    11:30 21.01.2015
    419
    Глава российского газового концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что сидка на газ для Украины прекращает действие с 1 апреля. РФ также потребовала от Украины погашения долга в размере 2 миллиарда 440 миллионов долларов.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Запустит ли Россия дефолт Украины?
    10:45 16.01.2015
    4794Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Вопрос суверенного дефолта Украины становится чуть ли не основной темой для обсуждения не только экономистами, но и рядовыми украинскими гражданами.
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