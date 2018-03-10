Трехсторонняя министерская встреча в Брюсселе неожиданно увенчалась успехом, и несмотря на противоречия России, Украине и Евросоюзу удалось достичь компромисса: Соглашение об ассоциации Украина - ЕС изменяться не будет, но заработает не ранее начала 2016 года.
Россия, Еврокомиссия и Украина не обсуждали возможные ответные меры России в случае применения Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом на трехсторонней встрече в Брюсселе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Еврокомиссия осталась довольна результатами прошедших в пятницу первых консультаций на министерском уровне между Россией, Евросоюзом и Украиной по соглашению об ассоциации Киева и ЕС, сказал еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".