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    Карел де Гюхт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Украина и ЕС подписали соглашение об ассоциации. Архивное фото
    Россия, Украина и ЕС взяли годовой тайм-аут на торговые компромиссы
    01:14 13.09.2014
    299Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Трехсторонняя министерская встреча в Брюсселе неожиданно увенчалась успехом, и несмотря на противоречия России, Украине и Евросоюзу удалось достичь компромисса: Соглашение об ассоциации Украина - ЕС изменяться не будет, но заработает не ранее начала 2016 года.
    Еврокомиссар по вопросам торговли Карел Де Гюхт
    РФ и ЕК не обсуждали ответные меры Москвы на новые санкции - де Гюхт
    23:18 12.09.2014
    67Новые санкции в отношении России.
    Улюкаев сообщил ранее, что стороны "были полностью сконцентрированы" исключительно на вопросах соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
    Флаг Евросоюза
    Временное применение СА Украины и ЕС отложено до 31 декабря 2015 - ЕК
    19:53 12.09.2014
    879Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Об этом заявил еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт по итогам министерских консультаций в формате Россия-Украина-ЕС по имплементации соглашения об ассоциации.
    Глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон
    Кэтрин Эштон прибыла в Минск на переговоры - СМИ
    12:19 26.08.2014
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    Еврокомиссар Евросоюза по внешней политике Кетрин Эштон прибыла в Минск, вместе с ней прилетел комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт, сообщает во вторник белорусское телеграфное агентство "Белта".
    Жозе Мануэл Баррозу
    Баррозу попросил Эштон и Эттингера представить ЕС на саммите ТС-Украина
    16:27 19.08.2014
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    Жозе Мануэл Баррозу попросил главу дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, еврокомиссара по торговле Карела де Гюхта и вице-председателя ЕК, ответственного за энергетику Гюнтера Эттингера представить ЕС на саммите ТС - Украина.
    Еврокомиссар по вопросам торговли Карел Де Гюхт
    ЕК признает возможные риски для экономики РФ из-за ассоциации - еврокомиссар
    22:33 11.07.2014
    278Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Еврокомиссия признает наличие рисков для экономических отношений России и Украины в связи с заключением Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, сообщил еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Климкин: РФ, ЕК и Украина не обсуждали ответные меры России при запуске ассоциации
    22:06 11.07.2014
    172Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Россия, Еврокомиссия и Украина не обсуждали возможные ответные меры России в случае применения Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом на трехсторонней встрече в Брюсселе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
    Еврокомиссар по вопросам торговли Карел Де Гюхт
    ЕК довольна результатами "трехсторонних" консультаций по ассоциации с Украиной
    20:56 11.07.2014
    545Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Еврокомиссия осталась довольна результатами прошедших в пятницу первых консультаций на министерском уровне между Россией, Евросоюзом и Украиной по соглашению об ассоциации Киева и ЕС, сказал еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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