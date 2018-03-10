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    МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Алексей Улюкаев
    Европа должна первой сделать шаг в деле отмены санкций - Улюкаев
    17:55 13.10.2014
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    Улюкаев отметил, "европейские санкции должны быть отменены". Он добавил, что первый шаг все-таки должен идти со стороны Европы.
    Алексей Улюкаев
    Улюкаев: Запад вряд ли введет новые санкции против РФ
    13:45 20.09.2014
    100Новые санкции в отношении России.
    Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что новых западных санкций против России, скорее всего, вводиться не будет, но и уже действующие вряд ли будут отменены в 2015 году.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    РФ должна ввести пошлины для Украины, потом их можно отсрочить - Улюкаев
    16:50 16.09.2014
    407Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Если, по словам Улюкаева, до конца октября Украина примет "какой-то акт, который демонстрирует, что мы одинаково понимаем брюссельскую договоренность", тогда и Россия примет решение об отсрочке до конца 2015 года этого режима.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Россия пока не готова говорить об ответе на санкции ЕС - Улюкаев
    16:12 12.09.2014
    93Новые санкции в отношении России.
    Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев подчеркнул, что санкции не помогают решению проблем в Украине.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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