Стремительно дешевеющая нефть и пикирующий вслед за ней рубль пока не достигли своих минимальных значений и в ближайшее время продолжат свободное падение, однако дно уже близко, и скоро мы увидим отскок, прогнозируют эксперт.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.