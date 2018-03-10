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    Андрей Костин (банкир)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Центральный офис ВТБ
    Российский ВТБ сократит бизнес в Украине до одного офиса в Киеве
    16:50 11.09.2017
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    Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк намерен минимизировать активность и издержки от работы в Украине, продаются активы и недвижимость.
    Протест Азова возле отделения VTB. Архивное фото
    "ВТБ" продолжит сворачивание бизнеса в Украине без его продажи
    14:34 06.09.2017
    517Уход российских банков из Украины
    По словам главы "ВТБ" Андрея Костина, банк будет сокращать размеры бизнеса и издержки, продавать активы, забирать кредиты, продавать всякие залоги.
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата "дочки" в Украине
    15:35 28.03.2017
    498Уход российских банков из Украины
    "ВТБ" не торопится продать одноименный украинский банк, ведёт переговоры с несколькими покупателями; в основном это украинские инвесторы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    Российский ВТБ к концу года определится, что делать с бизнесом в Украине
    13:55 28.03.2017
    119Уход российских банков из Украины
    Глава российского банка ВТБ Андрей Костин отметил, что планируют заключить хорошую сделку - продать банк или поэтапно сократить его баланс.
    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    По правилу бумеранга. Санкции Киева против банков РФ ударят по Украине
    07:23 18.03.2017
    4725Уход российских банков из Украины
    По данным Нацбанка, на начало 2017 года в Украине работают 96 банков, из них 38 имеют в структуре собственности иностранный капитал, в том числе 17 из них имеют 100% иностранного капитала.
    Андрей Костин
    Глава ВТБ: ситуация с "дочками" банков РФ имеет коммерческие мотивы
    12:57 16.03.2017
    504Уход российских банков из Украины
    Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ситуация с "дочками" российских банков в Украине показывает, что некоторые заемщики не хотят возвращать кредиты.
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    В ВТБ надеются закрыть сделку по продаже "БМ Банка" до конца марта
    10:46 16.03.2017
    225Уход российских банков из Украины
    Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что есть сделка по продаже небольшого "БМ банка". Были планы закрыть ее до конца этого месяца.
    Андрей Костин
    Возможные санкции Украины подталкивают банки РФ покинуть рынок - глава ВТБ
    10:25 16.03.2017
    941Уход российских банков из Украины
    Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что планы Украины ввести санкции против "дочерних" российских госбанков могут повлиять на их стоимость. Однако ВТБ не видит необходимости введения ограничения на выдачу наличных в Украине.
    Центральный офис ВТБ
    У ВТБ есть 4 покупателя на украинский "БМ Банк"
    13:24 27.02.2017
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    Как сообщил глава группы ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, желание купить украинский "БМ банк" изъявили местные бизнесмены.
    Андрей Костин
    Глава ВТБ: национализация "ПриватБанка" - это спасение Коломойского
    12:11 19.12.2016
    1253Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава второго по активам российского госбанка, ВТБ, Андрей Костин высказал мнение, что "ПриватБанк" давно нужно было отобрать у бизнесмена Игоря Коломойского.
    Президент правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин
    Рисков для ВТБ в Украине от национализации "ПриватБанка" нет - Костин
    10:39 19.12.2016
    450Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Действия Национального банка Украины направлены в адрес конкретного человека - Игоря Коломойского, который владеет "ПриватБанком", заявил глава второго по активам российского госбанка Андрей Костин.
    Президент правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин
    В ВТБ заявили, что придется продать украинскую "дочку" с потерями
    12:03 02.09.2016
    645
    Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перспектив развития бизнеса в Украине, задача банка - минимизировать потери, хотя и продажа без дополнительных убытков невозможна.
    Центральный офис ВТБ
    ВТБ объявил о готовности продать украинские активы
    15:08 17.05.2016
    1783Уход российских банков из Украины
    Во вторник СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Сбербанк России также рассматривает возможность продажи своих активов в Украине. Однако позднее Сбербанк опроверг данную информацию.
    Деньги. Архивное фото
    Курс рубля и цена нефти упали на дно
    09:02 22.01.2016
    1490
    Стремительно дешевеющая нефть и пикирующий вслед за ней рубль пока не достигли своих минимальных значений и в ближайшее время продолжат свободное падение, однако дно уже близко, и скоро мы увидим отскок, прогнозируют эксперт.
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    Украина уже находится в состоянии дефолта - глава ВТБ
    20:38 04.03.2015
    4270Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    По его словам, "Украина, на самом деле, уже по существу страна-банкрот и без внешней помощи, без существенных вливаний в нее со стороны МВФ и других международных структур, финансовый сектор, в том числе и банковский, не выдержит".
    Президент правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин
    ВТБ не планирует сворачивать бизнес в Украине из-за кризиса
    12:35 23.01.2014
    14
    ВТБ не планирует выходить из банковского сектора Украины в связи с политическим кризисом в стране, сказал глава банка Андрей Костин.
    В.Путин встретился с А.Костиным
    Глава ВТБ сравнил Украину и Россию с Шотландией и Великобританией
    14:08 22.01.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава ВТБ Андрей Костин сравнил российско-украинские взаимоотношения с ситуацией между Шотландией и Великобританией. Он добавил, что у России "определенно есть чувства к Украине".
    Глава ВТБ РФ попросил включить рубль в первую группу валют в Украине
    15:26 28.09.2012
    3Саммит глав правительств СНГ в Ялте
    Глава ВТБ Андрей Костин попросил руководство Украины рассмотреть возможность включения российского рубля в первую группу валют по классификации Национального банка Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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