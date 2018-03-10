Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что планы Украины ввести санкции против "дочерних" российских госбанков могут повлиять на их стоимость. Однако ВТБ не видит необходимости введения ограничения на выдачу наличных в Украине.
Стремительно дешевеющая нефть и пикирующий вслед за ней рубль пока не достигли своих минимальных значений и в ближайшее время продолжат свободное падение, однако дно уже близко, и скоро мы увидим отскок, прогнозируют эксперт.
По его словам, "Украина, на самом деле, уже по существу страна-банкрот и без внешней помощи, без существенных вливаний в нее со стороны МВФ и других международных структур, финансовый сектор, в том числе и банковский, не выдержит".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".