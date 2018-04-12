Медведев назвал заявления ряда лидеров НАТО "дурацкими"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. "Дурацкие, милитаристские" заявления некоторых лидеров НАТО добавляют неопределенности и влияют на рынки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Неопределенности на рынках добавляют и всякие дурацкие, милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, говоря о ситуации, возникшей из-за введения новых санкций США.

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.