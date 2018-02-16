наверх
16.02.201808:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Россия

    Медведев о новых санкциях США: они не представляют серьезных угроз

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (664)

    (обновлено: )10120
    Премьер-министр России, комментируя т.н. "кремлевский список" Минфина США, заявил, что никаких существенных угроз для экономики РФ, "а тем более для граждан страны", он не видит.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики России и россиян, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ

    "От того, что они какие-то там очередные списки опубликуют или какие-то решения объявят, принципиально ничего не изменится. Это не значит, что мы не следим за ситуацией, мы готовимся. Вот, например, банк недавно появился специальный, который должен заниматься обслуживанием в том числе оборонной промышленности, просто для того, чтобы нас, что называется, не застигли врасплох", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

    Читайте также: Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    "В целом, я никаких существенных угроз для нашей экономики, а тем более для граждан нашей страны, не вижу", — добавил российский премьер.

    На днях минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?