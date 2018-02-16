Медведев о новых санкциях США: они не представляют серьезных угроз

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики России и россиян, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"От того, что они какие-то там очередные списки опубликуют или какие-то решения объявят, принципиально ничего не изменится. Это не значит, что мы не следим за ситуацией, мы готовимся. Вот, например, банк недавно появился специальный, который должен заниматься обслуживанием в том числе оборонной промышленности, просто для того, чтобы нас, что называется, не застигли врасплох", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

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"В целом, я никаких существенных угроз для нашей экономики, а тем более для граждан нашей страны, не вижу", — добавил российский премьер.

На днях минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.