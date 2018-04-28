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    Медведев: ответ РФ на хамское поведение США должен быть чувствительным

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    Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что ответ Соединенным Штатам должен быть чувствительным.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. США ведут себя по-хамски, ответ России на санкции должен быть чувствительным, но все предложения по контрсанкциям нужно еще раз взвесить — нельзя навредить себе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Он дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Планируется, что Совет Федерации в субботу направит в Думу заключение на этот проект.

    "Это только лишь законопроект, он сейчас обсуждается и коллегами из Государственной думы, и в правительстве готовится отзыв на него. Очевидно, что при подготовке и принятии этого закона – а мы должны реагировать на действия американцев – нужно исходить из нескольких моментов. Первое, я об этом уже говорил: ни в коем случае нельзя навредить самим себе, потому что мы должны быть прагматичными. Даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя, еще раз подчеркиваю, по-хамски, все равно нельзя вредить самим себе", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

    "Во-вторых, ответ должен быть или симметричным, или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет? Это все-таки должны быть чувствительные меры. Поэтому все это необходимо еще раз взвесить и обсудить", — подчеркнул глава российского правительства.

    Ранее несколько комитетов Совета Федерации уже обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых сформулировали свои замечания. Так, комитет по международной политике и конституционный комитет посчитали необходимым уточнить понятие "экономические санкции" в целях соблюдения требования определенности правового регулирования. Как ранее отмечали сенаторы, они планируют продолжать работу над законопроектом вместе с депутатами Госдумы.

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