Стало известно, когда СНБО рассмотрит санкции против бизнесменов РФ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросу внедрения новых, аналогичных США санкций против российских бизнесменов состоится в среду, сообщил во вторник агентству УНН источник, знакомый с ситуацией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО принять проект решения по внедрению дополнительных санкций против российских бизнесменов и чиновников по примеру США.

"Заседание (СНБО — ред.) должно быть завтра, после обеда", — приводит слова источника агентство.

США ранее ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".