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    Стало известно, когда СНБО рассмотрит санкции против бизнесменов РФ

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (724)

    (обновлено: )3801
    Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу внедрения дополнительных санкций против бизнесменов состоится в среду.
    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросу внедрения новых, аналогичных США санкций против российских бизнесменов состоится в среду, сообщил во вторник агентству УНН источник, знакомый с ситуацией.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО принять проект решения по внедрению дополнительных санкций против российских бизнесменов и чиновников по примеру США.

    "Заседание (СНБО — ред.) должно быть завтра, после обеда", — приводит слова источника агентство.

    США ранее ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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