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    В мире

    США назвали условие для снятия санкций с КНДР

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    Представитель Белого дома сообщил, что Штаты будут давить на КНДР пока не увидят конкретных действий по полной денуклеаризации.
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. США не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей", — отметила Сандерс.

    Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

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