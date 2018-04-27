Меркель и Трамп в Вашингтоне обсудят Донбасс, Сирию и санкции против РФ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 27 апреля, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Среди приоритетных тем встречи — вопросы международной торговли, урегулирование конфликтов в Сирии, на Корейском полуострове и в Донбассе, а также ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе и новые антироссийские санкции, заявил накануне журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ.

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В пресс-службе германского кабмина, анонсируя визит Меркель в Вашингтон, сначала затруднялись ответить на вопрос, сколько дней продлится поездка и какая именно программа ожидает канцлера в США. Затем выяснилось, что визит продлится всего день. По протоколу, представленному ведомством канцлера, личная беседа двух лидеров займет около получаса, еще полтора часа — рабочий обед с участием делегаций, завершаются переговоры короткой пресс-конференцией.

Ранее Вашингтон с государственным трехдневным визитом, приуроченным к 250-летию отношений между странами, посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Стороны провели переговоры в Белом доме, затем Макрон выступил в конгрессе США, а также провел встречу со студентами.

В честь высокого французского гостя в Белом доме был организован правительственный ужин — первый с момента инаугурации Трампа. В кабмине ФРГ призвали не сравнивать запланированный давно государственный визит Макрона и рабочий визит Меркель.

Напомним, в 2017 году в США был принят закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний их третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.