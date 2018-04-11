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    Движение по мосту в Крым откроется в ближайшие месяцы - Медведев

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    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту, а до конца года - по автодороге от Керчи до Севастополя.
    Строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста
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    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Автомобильное движение по Керченскому мосту откроется в ближайшие месяцы, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    "В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту. До конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

    Он отметил, что на российском руководстве после присоединения Крыма "лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове", которая была далека от российских стандартов. "Буквально весь полуостров был "поставлен на капремонт", — сказал премьер.

    За 2014-2017 годы на развитие Крыма из бюджета были направлены почти 415 миллиардов рублей, при этом 360 миллиардов руб в рамках федеральной целевой программы.

    Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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