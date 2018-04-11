Движение по мосту в Крым откроется в ближайшие месяцы - Медведев

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Автомобильное движение по Керченскому мосту откроется в ближайшие месяцы, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту. До конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что на российском руководстве после присоединения Крыма "лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове", которая была далека от российских стандартов. "Буквально весь полуостров был "поставлен на капремонт", — сказал премьер.

За 2014-2017 годы на развитие Крыма из бюджета были направлены почти 415 миллиардов рублей, при этом 360 миллиардов руб в рамках федеральной целевой программы.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.