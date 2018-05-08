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    Медведев стал премьером России

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    Кандидатуру Дмитрия Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин внес в понедельник. За его кандидатуру проголосовали 374 депутата при необходимых 226 голосах.
    Президент РФ В. Путин и кандидат на пост премьер-министра РФ Д. Медведев приняли участие в пленарном заседании Госдумы РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Государственная дума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

    За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 430 человек.

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    Позже президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

    "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

    Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

    Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Путин внес в понедельник, сразу после своей инаугурации. 

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