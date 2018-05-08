Медведев стал премьером России

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Государственная дума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 430 человек.

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Позже президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Путин внес в понедельник, сразу после своей инаугурации.