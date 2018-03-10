По информации госпредприятия "Антонов", невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков.
В ГП "Антонов" уточнили, что в адрес госпредприятия поступило много запросов относительно информации о намерении авиационных властей РФ отказаться от услуг "Антонова" по поддержанию летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".
Первые два российских самолета с полевым госпиталем и медикаментами для Гвинеи, пострадавшей от лихорадки Эбола, вылетели из Сочи, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия и Украина приняли ряд документов, среди них - план действий по урегулированию ограничений в торговле на 2013-2014 годы и соглашение о реализации мер господдержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124.
В мае вице-премьер Украины Бойко, комментируя итоги встречи с российским коллегой Рогозиным, заявил, что Украина и Россия могут создать совместное предприятие по строительству военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".