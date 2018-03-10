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    Ан-124

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Самолет Ан-124 Руслан. Архивное фото
    "Антонов" оценит техсостояние "Русланов" в России
    13:53 03.11.2017
    539
    По информации госпредприятия "Антонов", невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков.
    Самолет Ан-124 Руслан
    Украина и РФ готовы возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан"
    03:15 03.11.2017
    1306
    По словам одного из источников, в достижении договоренностей по Ан-124-100 заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами.
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
    "Антонов" будет добиваться запрета полетов за пределами РФ самолетов "Руслан"
    15:29 07.09.2016
    762
    Сообщается, что заявление о том, что "Антонов" будет добиваться запрета на международные полеты самолетов "АН", которые эксплуатируются в России, не соответствует действительности.
    ГП Антонов
    "Антонов" не будет передавать свои права по обслуживанию самолета "Руслан"
    12:36 01.08.2016
    1011
    В ГП "Антонов" уточнили, что в адрес госпредприятия поступило много запросов относительно информации о намерении авиационных властей РФ отказаться от услуг "Антонова" по поддержанию летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".
    Самолет АН-124-100. Архивное фото
    СМИ: РФ намерена организовать техобслуживание Ан-124 "Руслан" в обход Украины
    12:33 28.07.2016
    745
    Как пишет газета "Коммерсант", если техническое сопровождение Ан-124 не передадут российским структурам, то дальнейшая эксплуатация нескольких самолетов может сорваться.
    Самолет АН-124 (Руслан). Архивное фото
    Задержанный в Нигерии российский самолет вылетел из аэропорта Кано - посольство
    22:53 08.12.2014
    101
    Самолет покинул аэропорт Кано, ситуация разрешена, все формальности улажены, пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Артем Романов.
    Полиция Нигерии
    Нигерийские власти разрешили задержанному самолету РФ продолжить полет
    22:23 07.12.2014
    104
    Самолет летел из столицы Центральноафриканской республики в столицу Чада. Этот коммерческий рейс был зафрахтован французской миротворческой миссией в Чаде, которой и принадлежит груз.
    Россия отправила в Гвинею полевой госпиталь для борьбы с вирусом Эбола
    РФ отправила в Гвинею полевой госпиталь для борьбы с вирусом Эбола 
    04:33 17.11.2014
    163
    Первые два российских самолета с полевым госпиталем и медикаментами для Гвинеи, пострадавшей от лихорадки Эбола, вылетели из Сочи, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Самолет Ан-124 Руслан
    Первые самолеты РФ с оборудованием для борьбы с Эболой вылетели в Гвинею
    03:59 16.11.2014
    73Эпидемия Эболы
    В состав перебрасываемого госпиталя также входят специальные автомобили для безопасной транспортировки больных из районов, охваченных пандемией лихорадки, сообщили в Минобороны РФ.
    Украина и Россия
    РФ и Украина подписали документы по Ан-124 и Керченскому проливу
    16:59 17.12.2013
    16Встреча Януковича и Путина в Москве
    Россия и Украина приняли ряд документов, среди них - план действий по урегулированию ограничений в торговле на 2013-2014 годы и соглашение о реализации мер господдержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124.
    Самолет Ан-124 Руслан
    РФ и Украина могут наладить выпуск самолетов Ан-124 в ближайшее время
    18:40 15.10.2013
    35
    В августе этого года украинская и российская стороны на авиационно-космическом салоне МАКС-2013 согласовали последние технические детали для возобновления совместного производства самолета Ан-124.
    Дмитрий Медведев и Николай Азаров
    Медведев и Азаров обсудили серийное производство Ан-124 "Руслан"
    15:46 12.07.2013
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    В мае вице-премьер Украины Бойко, комментируя итоги встречи с российским коллегой Рогозиным, заявил, что Украина и Россия могут создать совместное предприятие по строительству военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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