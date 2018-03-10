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    Кано

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самолет АН-124 (Руслан). Архивное фото
    Задержанный в Нигерии российский самолет вылетел из аэропорта Кано - посольство
    22:53 08.12.2014
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    Самолет покинул аэропорт Кано, ситуация разрешена, все формальности улажены, пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Артем Романов.
    В Нигерии 120 человек стали жертвами теракта. Видео
    Нигерия: 120 человек стали жертвами теракта 
    04:59 29.11.2014
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    Согласно данным, теракт устроили два террориста-смертника, которые после взрывов принялись расстреливать прихожан.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН осудил теракт на севере Нигерии
    03:59 29.11.2014
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    Пан Ги Мун выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Нигерии.
    Ситуация в Нигерии. Архивное фото
    Жертвами серии взрывов у мечети в Нигерии стали 64 человека
    18:49 28.11.2014
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    Взрывные устройства сработали в тот момент, когда верующие собрались у входа в мечеть для участия в пятничной молитве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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