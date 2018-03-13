Медведев назвал условия транзита российского газа через Украину

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита газа через ее территорию, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Председатель правительства согласился с этим, отметив, что никаких вариантов закрывать не надо.

"В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения", — сказал Миллер.

"Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", — подчеркнул в свою очередь Медведев.

Российский премьер отметил, что отношения "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" касаются только этих двух сторон, комментарии каких-либо других стран, в том числе США и ЕС, неуместны.

"Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между "Газпромом" и его украинским контрагентом отношения не имеют", — сказал Медведев.

Алексей Миллер на встрече также заявил, что процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года.