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    Медведев назвал условия транзита российского газа через Украину

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (838)

    (обновлено: )1496311
    В Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Они обсудили и прокомментировали вопросы транзита газа через Украину, расторжение контрактов с "Нафтогазом".
    Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с главой Газпрома А. Миллером
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита газа через ее территорию, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Председатель правительства согласился с этим, отметив, что никаких вариантов закрывать не надо.

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    "В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения", — сказал Миллер.

    "Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", — подчеркнул в свою очередь Медведев.

    Российский премьер отметил, что отношения "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" касаются только этих двух сторон, комментарии каких-либо других стран, в том числе США и ЕС, неуместны.

    "Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между "Газпромом" и его украинским контрагентом отношения не имеют", — сказал Медведев.

    Алексей Миллер на встрече также заявил, что процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года.

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