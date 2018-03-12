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    "Нафтогаз" не будет конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (830)

    (обновлено: )55606
    Как заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит 2,5 миллиарда долларов, "Нафтогаз" наложит взыскания на газ, принадлежащий "Газпрому", в европейских странах.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" не намерен отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с "Газпрома", будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

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    "Если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 миллиарда долларов, … мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий "Газпрому", в европейских странах, а не на Украине. … Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу", — написал Витренко в понедельник в соцсети Facebook.

    Он сообщил, что если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, за принудительным исполнением решения арбитража.

    Он уточнил, что, таким образом, "Нафтогаз" намерен "накладывать взыскания на газ, после того как он попадет на европейские рынки – поскольку считает это более эффективным путем получить компенсацию от "Газпрома".

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В прошлый понедельник, 5 марта, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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